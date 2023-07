Ein Hauch von Mane bei Traiskirchen

Der berühmteste Fußballer des Senegals startete einst in Österreich seine Weltkarriere: Sadio Mane schaffte es über Salzburg zu Liverpool und Bayern München. Einige seiner Landsleute könnten bald in Traiskirchen im europäischen Fußball Fuß fassen. Derzeit trainiert ein Quintett aus einer senegalesischen Akademie beim FCM mit. Beim Testspiel gegen Weiz waren die fünf Teenager ebenfalls im Einsatz.

Der ein oder andere hinterließ einen guten Eindruck, wie Trainer Hans Kleer bestätigt: „Individuell sind das alle gute Spieler. Sie spielen einen anderen Fußball, haben aber viel Potenzial. Ich glaube schon, dass er ein oder andere etwas für uns sein könnte“, streicht der Übungsleiter vor allem die physische Stärke der 2004er- und 2005er-Jahrgänge hervor. Zu bedenken gibt Kleer hingegen die sprachliche Barriere.

Interesse mit dem ein oder anderen Fragezeichen

Den Kontakt zu den Trainingsgästen stellte Obmann Werner Trost her: „Über einen ehemaligen deutschen Bundesliga-Spieler. Vielleicht bringen wir in Zukunft eine Zusammenarbeit mit der Akademie zusammen. Wir hätten jedenfalls Interesse.“ Ob es jetzt schon zu einem Engagement kommt, ist offen. Aktuell haben die fünf Akteure „nur ein Visum, mit dem sie sich kurz in Österreich aufhalten dürfen“, erklärt Trost.

Um auch in der Meisterschaft spielen zu dürfen, bräuchte es freilich eine längerfristige Lösung und eine arbeitsrechtliche Absicherung: Eine Rot-Weiß-Rot-Karte, wie für Profisportler (mit entsprechendem Salär), ist wohl keine Option. Möglich wäre ein Engagement mit einer Sicherungsbescheinigung. Dann dürften die Legionäre arbeiten, beziehungsweise spielen, sobald sie eine gültige Aufenthaltsbewilligung, beziehungsweise ein entsprechendes Visum erhalten.