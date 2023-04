Der Kleinste schlug mit dem Kopf zu

Werbung

Traiskirchen - Leobendorf 1:0. Das beste Frühjahresteam empfing formstarke Leobendorfer. Ein offener Schlagabtausch war dennoch nicht zu erwarten. Traiskirchen schoss im Frühjahr exakt ein Tor pro Spiel. Leobendorf ist mit einem durchschnittlichen Wert von 1,125 Toren nur unwesentlich besser. Dadurch standen eher die beiden Defensivreihen im Fokus. Aufseiten von Traiskirchen kam es mit Julian Mihalits in der Innenverteidigung einen RLO-Startelfdebütanten. Gefordert wurden er und seine Kollegen zunächst aber kaum.

Traiskirchen mit mehreren Top-Chancen

Im Gegenteil: Traiskirchen legte energisch los und erarbeitete sich anders als zuletzt auch Chance um Chance. Nur im Abschluss haperte es weiterhin. Patrick Haas wurde aus aussichtsreicher Position im letzten Augenblick geblockt (3.). Deniss Stradins wurde auf halbrechts freigespielt, scheiterte mit seinem Schuss aber an Leobendorf-Keeper Lukas Schwaiger (11.). Ein abgefälschter Schuss von der Sechzehnergrenze senkte sich gefährlich (16.). Einen Stanglpass von der rechten Seite grätschte Isuf Ajraidni aus kürzester Distanz über die Latte (18.). Nach 20 Minuten nahm der Traiskirchner Druck ab.

Laschet greift nach 38 Minuten durch

Das Match gestaltete sich ausgeglichen. Wirklich zufrieden war Leobendorf-Coach Sascha Laschet dennoch nicht. Er wechselte bereits nach 38 Minuten. Manuel Botic musste raus, für ihn kam Marco Miesenöck ins Spiel. Der letzte Aufreger der ersten Hälfte: Nach einem vermeintlichen Foul an Traiskirchens Jan Murgas ging es weiter. Ein Leobendorfer wurde im Sechzehner zu Fall gebracht. Schiedsrichter Gheorghe Enachi pfiff wieder nicht. Mit 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Über sieben Stationen ins Glück

Nach dem Seitenwechsel glückte Traiskirchen der Goldtreffer. Stefan Baldia schaffte es nicht den Ball über die Traiskrichner Mittelfeldkette zu chippen. Marek Rigo fing den Pass mit dem Kopf ab. Über die Stationen Jan Murgas, Patrick Haas und Stradins verlagerte Traiskirchen das Spiel nach rechts. Dort verzögerte Ajradini geschickt. Michael Tercek hinterlief, bekam den Ball und flankte. In der Mitte stand Samuel Oppong völlig alleine. Der nur ein 1,66 Meter große Stürmer köpfelte die Hereingabe wuchtig unter die Latte - 1:0.

Traiskirchen nun auf Platz fünf

In der Folge wurde Traiskirchen zu passiv. Leobendorf bekam nun mehr Spielanteile und warf in der Schlussphase alles nach vorne und kam noch zu zwei vielversprechenden Ausgleichsmöglichkeiten. Auf der Gegenseite hätte Traiskirchen das Match aber auch frühzeitig für sich zu entscheiden können. Ajradini, Stradins und der eingewechselte Marc Helleparth hatten das 2:0 am Fuß. Am Ende blieb es aber beim knappen Sieg. Damit schiebt sich Traiskirchen in der Tabelle vorübergehend unter die Top-Fünf. Leobendorf verpasst den Sprung ins tabellarische Mittelfeld, bleibt derzeit vier Zähler über der roten Zone.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Wir haben sehr gut angefangen und hätten schon 1:0, 2:0 führen können. Nach 20 Minuten haben wir dann zu viele Fehler im Spiel gemacht. Nach dem Führungstreffer haben wir nur mehr verteidigt. Wir haben viele weite Bälle geschlagen, das ist aber nicht unser Spiel. Da müssen wir in Zukunft schauen, dass wir aktiver bleiben. Unterm Strich ist es aber ein hochverdienter Sieg.“

Leobendorf-Spieler Marco Miesenböck: „Ich glaube, dass wir die Niederlage annehmen müssen. Unterm Strich war es zu wenig von uns. Jeder einzelne Spieler muss mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Samstag und dem Duell mit Donaufeld. Dort wollen wir drei Punkte einfahren.“

Statistik:

FCM Traiskirchen - SV Leobendorf 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (52.) Oppong

Karten: Balli (75., Gelbe Karte Foul), Murgas (45., Gelbe Karte Unsportl.), Tercek (90+2., Gelbe Karte Foul)Fischer (45., Gelbe Karte Unsportl.)

Traiskirchen: Dmitrovic; Balli, Mihalits (85., Grubmayr), Maros, Tercek; Rigo, Murgas (64., Schneider); Stradins, Haas (64., Wagner); Ajradini (76., Vastic), Oppong (64., Helleparth).

Leobendorf: Schwaiger; Baldia, Bartholomay, Fischer, Hauer; Lazarevic, Viertl (HZ., Celik); Botic (38., Miesenböck), Düzgün (71., Bock), Kautz (HZ., Hofer); Konrad.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi