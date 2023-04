Traiskirchen plagt sich über die Verlängerung ins Finale

Traiskirchen - Scheiblingkirchen 3:1 n.V. In der Liga im vorderen Mittelfeld, im RLO-Cup noch eine Titelchance: Traiskirchens Ausgangslage vor dem Halbfinale gegen Scheiblingkirchen war komfortabler als bei den Pittentaler, die aufgrund des aktuellen Neagtivlaufs in den Abstiegskampf gerutscht sind. Cheftrainer Christoph Knaller legt den Fokus auf die Liga, weshalb er eine verstärkte 1b im Semifinale aufbot und die Coachingzone Co Hans Hafenscherr überließ. Mit einer kompakten Defensive machten die Gäste dem Favoriten das Leben schwer. Nach einer Viertelstunde brach Traiskirchen den Bann vermeintlich. Nach einer Hereingabe von Fatih Balli war Marc Helleparth an der zweiten Stange mit dem Kopf zur Stelle.

Meier mit dem prompten Ausgleich

Traiskirchens Jubel war noch gar nicht verhallt, da war er schon wieder obsolet. Nach dem Anstoß kam Dino Rusovic auf der linken Seite an den Ball, lief der Torauslinie entlang und legte innerhalb des Sechzehners auf den Tobias Meier zurück, der trocken zum 1:1 abschloss. Danach biss sich Traiskirchen an der gut gestaffelten Verteidigung der Scheiblingkirchner wieder die Zähne aus. Ein gescherzelter Kopfballaufsetzer von Leo Maros war im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs das Gefährlichste.

Traiskirchen scheitert vom Punkt

Kurz vor der Pause hatte Michael Tercek Glück. Zuerst sah der Traiskirchner Außenverteidiger wegen Kritik Gelb und agierte Augenblicke später im Tackling hart und unglücklich. Schiedsrichter Erik Karner ließ die zweite Gelbe Karte stecken. In Durchgang zwei lief Traiskirchen weiter an. Es fehlte aber die Durchschlagskraft. Scheiblingkirchen versuchte mit hohen Bällen und schnellem Umschalten Nadelstiche zu setzen. So richtig brandgefährlich wurde es aber erst wieder, wie Karner in der Schlussviertelstunde auf den Elfmeterpunkt zeigte. Helleparth hatte die Chance Traiskirchen mit seinem zweiten Treffer ins Halbfinale zu schießen. Der Flügelspieler lief an, nahm Maß und scheiterte.

Jurdik als Matchwinner

Es ging in die Verlängerung und dort brachte ein Mann Traiskirchen auf die Siegerstraße, der eigentlich schon abgeschrieben war. Ex-Profi Milan Jurdik kommt seit Wochen nicht mehr über die Rolle als Reservist heraus. In Minute 104 nahm sich der Tscheche bei einem Freistoß ein Herz, feuerte die Kugel recht zentral auf den Kasten. Der Ball war drinnen. Der bis dahin bärenstarke Scheiblingkirchen-Schlussmann Raphael Winkelbauer sah beim Gegentreffer alles andere als gut aus. In Minute 115 hatte Jurdik erneut seine Füße im Spiel, legte im Konter mit viel Übersicht auf Jan Murgas quer, der nur noch einzuschieben brauchte. Traiskirchen steht im Finale und trifft dort auf Marchfeld.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Was soll man da sagen? Ich hätte lieber gegen die komplette Mannschaft von Scheiblingkirchen gespielt. Wir waren im Kopf nicht ganz bereit. Die letzte Konsequenz hat gefehlt. Wir sind gleich am Anfang zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Dann wird es natürlich schwer, wenn der Gegner, wie beim Handball mit acht oder neun Spielern um den eigenen Sechzehner verteidigt. Wir waren im Abschluss zu überhastet. Die Präzision hat gefehlt. Natürlich hätte ich mir den Auftritt anders gewünscht. Aber wir haben alle selber gespielt, wissen wie schwierig so eine Partie sein kann. Ich kann mich erinnern, dass die Bayern auch einmal gegen Babelsberg im Pokal ausgeschieden sind. Sensationen kann es im Fußball geben. Es war eine sehr lehrreiche Partie. Die Spieler haben gesehen, dass sie nicht in Badeschlapfen gewinnen, nur weil sie eine Regionalliga-Mannschaft sind.“

Statistik zum Spiel

FCM TRAISKIRCHEN - USV SCHEIBLINGKIRCHEN 3:1 n.V. (1:1, 1:1).

Tore: 1:0 (16.) Helleparth, 1:1 (17.) Meier, 2:1 (104.) Jurdik, 3:1 (115.) Murgas.

Traiskirchen: Dmitrovic; Balli (58., Grubmayr), Mihalits (HZ., Mohr), Maros, Tercek; Schneider; Stradins (HZ., Vastic), Murgas, Haas (HZ., Rigo), Helleparth (83., Jurdik); Ajradini.

Scheiblingkirchen: Winkelbauer; Walli (77., Riegler), Strobl, Schwaiger, T. Sperhansl, Rusovic (77., Atik); Etlinger (70., Schüller), P. Sperhansl, M. Ofenböck, Meier (70., Eidler); Eisinger.

ARBÖ Arena, 120.- SR.: Karner.