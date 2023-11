Nach Spielabsage für Freitag: Partie wird in Wien nachgeholt

Zum Abschluss der Herbstsaison gibt es für den FCM Traiskirchen eine englische Woche, denn das Freitag-Heimspiel gegen die Young Violets findet nicht statt. Die Partie fällt aufgrund der heftigen Regenfälle der letzten Stunden ins Wasser. „Der ganze Mittelstreifen von Sechzehner zu Sechzehner steht unter Wasser“, ist laut Traiskirchen-Obmann Werner Trost an ein Spiel nicht zu denken. Kurios: Die Partie wird am Dienstag (19 Uhr) nachgetragen, allerdings nicht in der ARBÖ Arena, sondern in der Austria-Akademie in Wien Favoriten. „Wir haben mit der Austria einen Platztausch ausgemacht“, bestätigt Trost, denn ein Spiel zu Wochenbeginn in Traiskirchen wäre ein Wettlauf mit der Zeit, denn einen kompletten Acker dürften die Spieler keinesfalls zurücklassen. Kommenden Freitag trifft die Kleer-Elf beim vorgezogenen Rückrunden-Start nämlich daheim auf Ardagger.