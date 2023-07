Entrups Lücke wurde optimal nachbesetzt

Der alte und neue Trainer: Hannes Friesenbichler ist für den FC Marchfeld eine richtig gute Wahl. Der 45-Jährige passt dorthin, lebte lange in der Region, hatte in seiner ersten Ära großen Erfolg, wird vom Umfeld geschätzt und gemocht, arbeitet gerne mit jungen Spielern. Die Rückkehr kam ein wenig überraschend, weil Friesenbichler durch seine lange Pause nach dem Aus in Stripfing doch von der Bildfläche verschwunden war, der Sportliche Leiter Ernst Baumeister bewies hier aber gutes Gespür.

Der veränderte Kader: Wenn man den vielleicht besten Stürmer der Liga verliert, wird wohl nirgendwo Jubel aufbranden. Im Fall von Max Entrup, der die Rückkehr in die Bundesliga schaffte, war der FC Marchfeld aber chancenlos. Baumeister wusste das und handelte auch hier gut. Viel besser, als sich früh die Unterschrift von Taner Sen, dem Zweiten der vorjährigen Torschützenliste (24 Tore) zu sichern, geht es nämlich kaum. Im Finish kam nun mit Siegendorfs Eleoenai Tompte sogar noch der Sechste der Schützenliste (13 Tore) dazu. Ein starkes Zeichen.

Gut ist auch, dass der FCM wieder junge Spieler von unten hochzog, mit Marcel Heiden einen aus Gänserndorf stammenden Akademie-Absolventen vom WAC holte. Solche Transfers braucht es, um die Region noch besser anzusprechen. Die restlichen Transfers halten sich die Waage. Die Abgänge tun abseits von Entrup nicht weh, mit den Zugängen und deren Profil ist der Kader wohl etwas breiter geworden.

Die Konkurrenz: Mit Stripfing ist der übermächtige Gegner abgewandert. Wirtschaftlich ist das nicht gut, wenngleich verkraftbar. Zu einem außergewöhnlichen Fußballfest hatten sich die Derbys trotz der sportlichen Klasse auch wieder nicht entwickelt. Sportlich ist es gut, weil die Liga bestimmt offener wird. Mit Leobendorf, Rapid II, TWL Elektra, Wiener Viktoria, Oberwart oder dem Sport-Club gibt es viele Teams mit spannenden Transfers, auch der FC Mauerwerk meldete wie gewohnt einen Angriff auf die Spitze an.

Die NÖN-Prognose: Den fünften Platz aus der Vorsaison sollte der FC Marchfeld in neuer Konstellation überbieten, auch die Punktzahl (47) wird wohl in den Fünfziger-Bereich steigen.