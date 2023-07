Mit Leobendorf ist zu rechnen

Der SV Leobendorf kann beruhigt in die neue Ostliga-Saison starten. Schon im Frühjahr zeigte man, dass man mit den besten Teams mithalten kann, jetzt legte man auf dem Transfermarkt auch noch personell gut nach.

Die Zugänge

Allen voran betrifft das die Offensive: Da kehrte zum einen Oliver Pranjic zurück, zum anderen schloss sich Marco Sahanek dem SVL an. Dass Flügel Pranjic zu den besten seiner Zunft gehört, ist ohnehin klar. Mit Trainer Sascha Laschet kann er auch gut – er wird die Außenbahn der Leobendorfer beleben. Sahanek ist wohl der beste Zehner in der Liga. Er glänzt nicht nur als Vorlagengeber, sondern auch als Torschütze. Mit seiner Verpflichtung gelang dem SVL ein echter Coup. Luka Mirkovic, David Aliloski und Thomas Stift verstärken die Breite. Die Bank wird also mit viel jungem Blut besetzt sein.

Hinten schnappten sich Sportleiter Michael Tackner und die Verantwortlichen schon im Winter mit Michael Lechner und Daniel Fischer zweit gute Verstärkungen und legten jetzt mit Maximilian Jaindl nach. Der Schönkirchen-Reyersdorfer heizt den Konkurrenzkampf neu an. Der kann neben Innenverteidiger auch links in der Viererkette spielen.

Die Abgänge

Der schmerzlichste Abgang ist wohl jener von Routinier und Kapitän Mario Konrad. Der Stürmer war trotz seines Alters noch immer ein wichtiger Bestandteil und nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine Bereicherung für das Team. Ihn unter der Burg Kreuzenstein zu ersetzen wird schwierig. Auch Bernhard Hahn, Albert Kautz und Volkan Düzgün kam regelmäßig zum Einsatz. Wirklich überzeugen konnte das Trio am Ende aber nicht mehr. Dennoch: Hahn gelangen immerhin sieben Treffer. Vor allem von Letzterem dürfte man sich bei den Leobendorfern mehr erwartet haben.

Weniger Spielzeit hatten da schon Florian Heindl und Okan Celik, ihre Abgänge betreffen die Kaderbreite und sind leichter zu verkraften. Die Defensivspieler versuchen ihr Glück in Zukunft ein bisschen weiter unten.

Das Fazit

Eine äußerst gelungene Sommertransferperiode für Leobendorf. Tackner erledigte seine Hausaufgaben, vor allem im Angriff ist man mit den Kalibern Pranjic und Sahanek top aufgestellt. Dort lag in der vergangenen Saison auch das größte Manko, die Mannen von Sascha Laschet trafen nur 38 Mal in 30 Spielen. Nicht nur die beiden oben gennanten sollen für Tore sorgen, auch ein wieder fitter Marco Miesenböck und Namensvetter Hofer können von den Neuverpflichtungen profitieren. Ein richtiger Goalgetter ist derzeit nicht auszumachen, die klassische Nummer neun fehlt dem SVL. Funktionieren Botic, Sahanek und Co aber im Kollektiv gut, kann man das sicher wegstecken. Ein Platz zwischen Rang vier und Rang sieben sollte machbar sein.