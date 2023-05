Leobendorf holt Pranjic zurück

Sportlich ließ der SV Leobendorf die Saison mit einem Heimsieg über Wiener Viktoria ausklingen und schließt damit auf Rang acht ab. Abseits des Platzes erledigte Sportleiter Michael Tackner seine Hausaufgaben bis dato auch ganz ordentlich. Die NÖN verschaffte sich einen Überblick:

Der Rückkehrer

Oliver Pranjic ist zurück. Der Flügelspieler, schon von 2018 bis 2022 in Leobendorf, ist nach nur einem Jahr bei Ligakonkurrent TWL Elektra wieder da. „Ich freu mich, nach Hause zu kommen und hoffe, dass wir viele Erfolge feiern“, sagte der 28-Jährige. Auch Tackner ist froh: „Bei ihm wissen wir, dass er bei uns funktioniert.“

Die Abgänge

Volkan Düzgün, Albert Kautz und Florian Heindl verlassen den Verein im Sommer. Düzgün kam im Sommer 2022 von der Vienna, Kautz erst im Winter aus Bruck. Verteidiger Heindl wechselte vor zwei Jahren aus Rohrbach unter die Burg Kreuzenstein. Vor allem den Düzgün-Abgang bedauert Tackner: „Unser Spielsystem passt nicht ganz mit seinem Spiel zusammen. Es hat nie so richtig funktioniert. Es tut uns Leid, weil er ein super Kerl und super Fußballer ist.“ Ebenfalls weg, aber schon länger bekannt, ist Kapitän Mario Konrad.

Die Verlängerungen

Daniel Fischer, Thomas Bartholomay, Lukas Schwaiger, Michael Lechner, Dusan Lazarevic, Marco Hofer, Stefan Baldia, Manuel Botic, Sascha Viertl, Marco Miesenböck, Marco Hofer und Nico Bock haben ihre Verträge verlängert und bleiben auch im kommenden Spieljahr beim Verein. Das Coach Sascha Laschet weiterhin an der Seitenlinie steht, stand schon in der Vorwoche fest.

Die Fragezeichen

Bei Fabian Hauer, Okan Celik und Bernhard Hahn ist ein möglicher Verbleib noch offen. Vor allem Erster soll mit einem Engagement eine Etage höher liebäugeln. Dass Leobendorf as gutes Sprungbrett dienen kann, zeigt David Unger Woche für Woche in der Bundesliga. Er kam via FAC nach Ried und wurde dort im Sommer gleich Stammspieler.

Die Ziele

„Wir wollen nächstes Jahr wieder eine bessere Rolle spielen. Der vierte Platz in der Frühjahrstabelle hat schon gezeigt, wo es hingehen soll“, gibt Tackner auch gleich die Marschroute für die nächste Spielzeit vor. Dabei mithelfen sollen weitere Neuzugänge, die Verhandlungen laufen.