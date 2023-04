Traiskirchen fehlt die Zielstrebigkeit

Werbung

TWL Elektra - Traiskirchen 2:0. Im zweiten Spiel der englischen Woche warf Traiskirchen-Trainer Hans Kleer die Rotationsmaschine an, änderte seine Startformation im Vergleich zur Dienstag-Partie gegen Leobendorf auf sechs Positionen. Auch im Hinblick auf das RLO-Cup-Halbfinale gegen Scheiblingkirchen am kommenden Dienstag gilt es die noch vorhanden Ressourcen zu schonen. Dennoch war Traiskirchen in den ersten Minuten besser. TWL steckte offenbar noch das jüngste 0:6-Debakel gegen Stripfing in den Knochen.

Die besten Möglichkeiten in Durchgang eins: Traiskirchens Marc Helleparth scheiterte an TWL-Tormann Ertan Uzun. Nach einem Angriff über die linke Angriffsseite fischte Traiskirchen-Keeper Filip Dmitrovic einen Kopfball aus dem langen Eck. Kurz vor der Pause schoss Tin Vastic aus rund fünf Metern am langen Eck vorbei. Mit 0:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Match zunächst vor sich hin.

Ein Doppelschlag zur Entscheidung

Nach einer Stunde drehten dann die Hausherren an der Anzeigetafel. Nach einem Traiskirchner Eckball ging der TWL-Express in die Gegenrichtung ab. Hakan Gökcek blieb alleine vor Dmitrovic cool. Sein Schuss tropfte via Innenstange ins Netz. Traiskirchen brauchte ein paar Minuten um sich vom Rückschlag zu erholen und war dann auch noch nach einem Eckball unaufmerksam. Patrick Salomon erhöhte auf 2:0.

In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles. Patrick Haas und Samuel Oppong scheiterten aus aussichtsreichen Positionen. Einmal rettete das Aluminium für TWL, das in die Erfolgsspur zurückkehrt und an Leader Stripfing dran bleibt.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft. Wenn du dann die Partie wegen fünf bis zehn schlechten Minuten verlierst, ist es bitter. Wir müssen an unserer Effizienz und vor allem an unserer Zielstrebigkeit arbeiten. Das ist unser großes Manko.“

Statistik

TWL Elektra - Traiskirchen FCM 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (64.) Gökcek, 2:0 (70.) Salomon

TWL Elektra: Uzun; Sarcevic, Drescher, Babic, Rajic; Spika (74., Tahirovic), Kokollari (90., Wendl), Salomon, Pranjic; Gökcek; Sen.

Traiskirchen: Dmitrovic; Ajradini, Balli, Maros, Grubmayr (70., Mihalits); Schneider, Wagner, Rigo (62., Murgas); Vastic (62., Stradins), Jurdik (62., Haas), Helleparth (62., Oppong).

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Jan Uwe Thiel