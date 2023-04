Die Talfahrt geht mit den Wiener Linien weiter

Werbung

Wieder eine Steigerung, wieder keine Punkte. Scheiblingkirchen schlägt sich beim Titelkandidat wacker, kann sich am Ende aber nicht belohnen. Im Gegenteil: Eine Unachtsamkeit im eigenen Sechzehner, in concreto ein Alois Höller-Handspiel brockt dem USV die vierte Niederlage am Stück ein. Und zum vierten Mal hatten die Scheiblingkirchner Ladehemmung, ein Treffer blieb ihnen verwehrt.

Dabei hatten die Gäste aus dem Pittental in Wien-Favoriten durchaus anständige Möglichkeiten, vor allem nach dem Elfer-Gegentreffer wollten die Scheiblingkirchner noch vor der Pause den Ausgleich. Dabei sollte aber das eigene Unvermögen, die starken Stangler zu verwerten und die stumme Pfeife des Schiris bei potenziellen Hand-Elfmetern im Wege stehen. Zwei Mal bekamen die Elektra-Verteidiger die Kugel im eigenen Sechzehner an die Hand, zwei Mal ließ das Schiri-Gespann die Partie weiter laufen. „Drei Hands, ein Elfer - oder?“, fragte da auch Scheiblingkirchen-Kicker Christian Ressler in Anlehnung an die gute alte Schulhof-Regel „drei Corner, ein Elfer“ nach. Weniger humorvoll nahmen die Schiedsrichter die Kritik von Manfred Sperhansl auf - der Sportdirektor bekam für seine Wortmeldung „Gelb“ wegen Kritik.

Eisinger-Hammer knapp vorbei

Apropos: Eine Rot-Sperre aus der Vorwoche saß Scheiblingkirchen-Chefcoach Christoph Knaller ab, er wurde von seinem Co-Trainer Hans Hafenscherr vertreten, unterstützt von Tormanntrainer Martin Leidl und dem rekonvaleszenten Verteidiger Mathias Haller. Die Substitute sahen in Durchgang zwei, wie die Scheiblingkirchner das Top-Team Elektra beinahe gänzlich aus der eigenen Hälfte fernhielt und selbst durchaus immer wieder gefährlich wurde. Die schönste Szene des Abends war am Ende des Tages nur brotlose Kunst - ein sehenswerter Eisinger-Distanzschuss verfehlte sein Ziel denkbar knapp.

„Für uns war es wieder ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen unsere Chancen besser nutzen. Wir sind fünf, sechs Mal gut vor das gegnerische Tor gekommen, da muss am Ende des Tages mehr rausschauen. Gegen so einen Gegner in dieser Liga bekommt man nicht mehr Möglichkeiten“, haderte Hafenscher nach der Partie mit der Chancenverwertung.

Statistik:

TWL Elektra - USV Scheiblingkirchen-Warth 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (31., Elfmeter) Sen

Karten: Gager (71., Gelbe Karte Kritik), Sipka (47., Gelbe Karte Foul), Pranjic (80., Gelbe Karte Foul), Francesevic (49., Gelbe Karte Foul)Ressler (61., Gelbe Karte Foul), Etlinger (45., Gelbe Karte Unsportl.), Sperhansl (45+1., Gelbe Karte Kritik)

TWL Elektra: Uzun; Gager (91. Šarčević), Babic (83. Drescher), Grgic, Sipka (77. Kokollari), Francesevic, Salomon, Sen, Gökcek, Rajic, Pranjic.

USV Scheiblingkirchen-Warth: Kaltenböck; Höller, Steiner, Vollnhofer; Kürner, Jatic (75., Eisinger), Daniel Ressler, Pichler (59., Meier), Kürner; Christian Ressler (66., Lindner), Hatzl, Etlinger.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Christian Heiner