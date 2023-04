St. Pöltner Trio probt für die EM

Werbung

Am Wochenende nahm Martin Scherb noch die St. Pöltner AKA-Kicker gegen Tirol unter die Lupe, dann ging’s gleich weiter – zum UEFA Development-Turnier nach Kroatien. Mit Thierry Tazemeta, Adrian Riegel und Marcel Kurz schafften es drei Akteure der AKA St. Pölten ins Aufgebot des Teamchefs. „Uns erwartet ein tolles Turnier mit starken Gegnern“, sagt Scherb. Der alle Teilnehmer des Vier-Nationen-Turniers „auf Augenhöhe“ sieht. Los geht’s für die ÖFB-Talente am heutigen Mittwoch 12 Uhr) gegen Norwegen. Freitags (17 Uhr) steht das Duell mit der Türkei am Programm, ehe zum Abschluss (24. April, 11Uhr) Turnier-Gastgeber Kroatien wartet.

Sportliche Reifeprüfung

Scherb sieht das internationale Kräftemessen als Gradmesser: „Es wird spannend. Wir haben uns viel vorgenommen. In Kroatien werden wir sehen, wo wir wirklich stehen.“ Das Development-Turnier ist ein Probelauf für den Herbst, wenn die Auswahl – dann als U17-Nationalteam – die erste Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft in Angriff nimmt. Die Gegner dort heißen Dänemark, Georgien und Litauen. Der Herzogenburger will im Rahmen des Lehrgangs am Anlaufverhalten feilen, von seiner Truppe variable Lösungen im Offensivspiel sehen. Vor allem aber den Auftritt im Wettkampfmodus proben. „Das Turnier wird uns zeigen, wie wir in kurzer Zeit mit starken Gegnern umgehen“, sagt Scherb. „Wir müssen den Rhythmus finden – als Trainerteam wie auch als Mannschaft am Platz.“