In Scheiblingkirchen beginnt das Sesselrücken

Die Partie gegen den Wiener Sport-Club war für zumindest zwei Scheiblingkirchen-Kicker der letzte Auftritt im USV-Dress: Christopher Hatzl und Stefan Vollnhofer. Beide wechseln ins Unterhaus. Hatzl übernimmt als Trainer bei seinem Heimatverein Weikersdorf in der 1. Klasse Süd, saß am Sonntag gegen Oberwaltersdorf schon auf der Betreuerbank. Hatzl wechselte im Sommer 2020 von Ortmann nach Scheiblingkirchen, beim abstiegsbedrohten Stammclub gibt es eine Familienzusammenführung mit seinen Brüdern Philipp und Lukas. „Die letzten drei Jahre in Scheiblingkirchen waren sicher die schönsten, die ich als Spieler hatte. Diesen Zusammenhalt und dieses familiäre Umfeld habe ich sonst nirgend erlebt“, fällt Hatzl der Abschied aus dem Pittental keinesfalls leicht.

Eine Rückkehr ist auch Stefan Vollnhofers Schritt — er wechselt zu Hirschwang an die Rax, zu jenem Verein, zu dem er erst im Sommer nach Scheibling' gekommen ist. Genau der gleiche Transfer wird einem anderen Scheiblingkirchner nachgesagt: Daniel Pichler wird sowohl mit seinem Ex-Verein Hirschwang als auch mit Gloggnitz und Wiener Neustadt in Verbindung gebracht. Knaller kündigte am Freitagabend an, dass die konkrete Planung in Scheibling' am Samstag beginnen würde. Der Coach gab sich zuversichtlich, mit einem Großteil des Kades weiterzumachen.