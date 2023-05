Scheibling'-Abschied mit Tränen, Herzschmerz und erhobenen Hauptes

Kurz vor 21 Uhr im Scheiblingkirchner Pittentalstadion. Während auf der Tribüne die Fangruppen der Gastgeber und die des Wiener Sport-Clubs für eine Bundesliga-Stimmung sorgen, kämpfen die Scheiblinger am Rasen um den Ligaverbleib. Mit einem Sieg sind wir durch — so die Gedanken der Scheiblingkirchner. Die drei Punkte sind zum Greifen nahe, Scheibling' am Drücker. Timo Etlinger mit einer Großchance und mit einem Lattentreffer, Christoph Eisinger mit einem Sitzer — und bei jeder vergebenen Chance brach das USV-Herz ein Stück mehr. Doch was die Hauptdarsteller in grün und weiß in diesem Moment nicht wissen: Aufgrund der Ergebnisse in der 2. Liga in den Parallelspielen stand zu diesem Zeitpunkt fest, dass zumindest zwei Ost-Vereine absteigen würden, damit würde es vier Absteiger aus der Regionalliga geben, Scheibling' wäre also auch bei einem Sieg fix in der Landesliga gewesen.

„Wir können alle in den Spiegel schauen“

Es sollte beim 1:1 bleiben, Scheiblingkirchen nach nur einem Jahr in der Ostliga wieder eine Etage tiefer. Zum Abschied aus der Regionalliga gab's dennoch Standing Ovations für Spieler und Betreuer. „Wir können alle in den Spiegel schauen, wissen, dass alle immer alles gegeben haben — daran müssen wir uns in so einer Stunde festhalten. Letztes Jahr haben wir beim Meistertitel geweint, heute fließen wieder Tränen“, meint Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller. Sichtlich niedergeschlagen nach dem Schlusspfiff auch Thomas Husar, der für die letzten vier Spiele an der Seite von Knaller ein Comeback auf der Trainerbank gaben: „Extrem schade, denn es hat in jeder Partie nur ganz wenig gefehlt...“