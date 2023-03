Scheibling' sucht den Toröffner

230 Minuten ist es her, dass Scheiblingkirchen über einen Torerfolg jubeln durfte – auswärts in Stripfing, dank Matthias Lindner. Und so süß dieser Treffer schmeckte, die Trockenperiode, die seitdem andauert, ist umso bitterer. Denn weder gegen Traiskirchen in der Vorwoche, noch am Samstag auswärts bei Donaufeld gelang dem USV ein Treffer. Zwei Spiele hintereinander kein Torerfolg – das gab‘s zuletzt in der 1. Landesliga, als Scheibling‘ nach dem fixierten Meistertitel den Party-Marathon für Meisterschaftsspiele unterbrechen musste…

Mit Christoph Knaller hat Scheiblingkirchen einen Mann auf der Trainerbank sitzen, der wie kein anderer weiß, wo die „Kiste“ steht – er führt auch zehn Jahre nach seinem letzten Einsatz in dieser Leistungsstufe die Allzeit-Liste der Torjäger in der Ostliga an. Den klassischen Knipser „Typus Knaller“ hat er nicht in seinen Reihen, bester Scheiblingkirchner Torschütze ist Daniel Ressler mit sechs Treffern. „Unsere große Stärke war und ist, dass sich die Tore, die wir machen, auf viele verschiedene Schultern aufteilen“, so der Coach.

Tiefere Sorgenfalten als die Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor bereitet Knaller aber ein Thema auf der anderen Seite des Feldes. Bei Standards defensiv sind die Scheiblingkirchner in dieser Saison so anfällig wie selten zuvor. „Wir verwenden eigentlich darauf im Training viel Zeit und Energie, da müssen wir besser verteidigen.“