Tormann-Treffer als Motivationsschub

Dramatik pur im Pittentalstadion – in der letzten Minute der Nachspielzeit bekommt der aufgerückte Tormann, Florian Kaltenböck, den Ball vor die Füße, knallt die Kugel unter die Latte. „Da gab‘s nicht viel zu überlegen, ich habe mir gedacht, ich hau‘ einfach drauf. So ganz realisiert habe ich es nicht, als der Ball drin war, was da jetzt los war“, schildert Kaltenböck die entscheidenden Augenblicke. Ganz genau weiß es Kaltenböck nicht, wann er zuletzt einen Treffer erzielte – das Online-System spuckt den 25. August 2012, bei einem U13-Testmatch zwischen dem FavAC und dem ASV13 als letztes Datum aus. „Das war aber ein Elfer…“, so Kaltenböck.

Kaltenböck ist vom Klassenerhalt überzeugt

Der 23-Jährige ist seit Winter in Scheiblingkirchen, fühlt sich wohl: „Ich bin super aufgenommen worden, ein sehr familiärer Verein. Super, dass immer so viele Zuschauer bei den Heimspielen sind.“ Kaltenböck ist vom Klassenerhalt überzeugt: „Wir werden unsere Punkte machen, haben gezeigt, dass wir nie aufgeben.“