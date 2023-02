Geduldsprobe für Haller

Als Freitagmittag das Handy von Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller läutete und „Mathias Haller“ am Bildschirm aufleuchtete, war dem Coach mulmig zu Mute. Denn sein Verteidiger kam direkt von einem Termin bei Dr. Christoph Resinger, dem Fußball-Arzt schlechthin in der Region. „Es bestand die Möglichkeit, dass mir Mathias sagt, dass er seine Karriere beenden muss“, skizziert Knaller die Ernsthaftigkeit der Situation. Umso erfreuter zeigte sich Knaller, dass dann sein Schützling auf der anderen Seite der Leitung mit positiven Nachrichten aufwarten konnte. Eine Spritzenkur soll Haller helfen. „Wir werden sehen, wie es weitergeht. Möglich, dass ich auch noch einmal operiert werden muss“, meint Haller am Rande der Testpartie gegen Gloggnitz auf NÖN-Nachfrage.

Der Verteidiger ist seit über einem Jahrzehnt fester Bestandteil der Scheiblingkirchner Kampfmannschaft, feierte mit dem USV den Aufstieg vom Abstiegskampf der 2. Landesliga Ost in die Regionalliga Ost. Sein zweiter Kreuzbandriss im März des Vorjahres zwingt ihn aktuell zum Zusehen. Seine Verletzung war der Schockmoment zum Frühjahrsauftakt in der Landesliga-Rückrunde. „Ich würde es schön finden, wenn er sich noch mit ein paar Jahren Regionalliga selbst belohnen kann“, so Knaller über den weiteren Karriereverlauf des robusten Abwehrspielers.