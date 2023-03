Historischer Sieg für Scheibling'

Ein lauer Septemberabend in der Hinrunde 2014, damals noch in den Untiefen der 2. Landesliga Ost. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte „radelt“ der USV Scheiblingkirchen zum frischgebackenen Gebietsliga Nord/Nordwest-Meister Stripfing. Die Rollen sind klar verteilt, die Kriegskasse des Liga-Neulings schon damals prall gefüllt, entsprechend prominent besetzt auch der Kader. Am Ende plagt sich Stripfing dann doch zu einem 4:2-Erfolg.

Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Zeitsprung, insgesamt zehn Partien und knapp neun Jahre später fährt Scheiblingkirchen erneut nach Stripfing. Dieses Mal in der Regionalliga Ost, die Favoritenrolle hat Stripfing in all den Jahren gegen den USV nie hergegeben. Von den Beteiligten aus dem September 2014 ist beim Duell am vergangenen Wochenende nur noch ein Protagonist übrig. Wer das ist, lässt die NÖN Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller raten. „Das kann dann nur ich gewesen sein“, lacht Knaller – und sollte damit Recht haben, denn „Knaxi“ war damals Stürmer bei Stripfing.

Starke Leistung gegen den Liga-Platzhirsch

Am Samstag sah der Allzeit-Regionalliga-Toptorjäger mitan, wie seine Nachfolger in der Stripfing-Offensive von seinen aktuellen Schützlingen in der Scheiblingkirchner Hintermannschaft gut betreut wurden. „Das war eine richtig gute Leistung von uns. Auch der Spielverlauf war ideal für uns, wir haben mit der ersten Großchance gleich das 1:0 gemacht“, jubelte Knaller über die drei Punkte. Das Rezept für den historischen Erfolg ortete Knaller in den klassischen Scheiblingkirchner Tugenden: „Wir waren richtig giftig und sehr präsent in den Zweikämpfen, das war für den Gegner sehr unangenehm.“

Ein Extra-Lob erhielt Timo Etlinger, der in der Defensive einen Super-Job gegen den Ex-Bundesliga-Leistungsträger Stefan Rakowitz machte, ihm mit seiner Dynamik den letzten Nerv zog.

Keine Nachrichten aus Regionalliga Ost mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden