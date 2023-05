Abstiegskampf als Hitchcock-Krimi

Drei Jahre in Folge gab es in der Regionalliga Ost keinen sportlichen Absteiger. Zwei Mal rettete Corona die Vereine im Tabellenkeller, in der Vorsaison war es die Fusion von Admira Juniors und Traiskirchen plus die Aufstockung von 14 auf 16 Vereine, die etwa Draßburg oder Wiener Neustadt mit 16 bzw. 19 Punkte den Klassenerhalt ermöglichte.

So billig wird‘s heuer auf gar keinen Fall. Denn nach wie vor steht noch immer nicht fest, wie viele Vereine es am Ende treffen wird. Zwischen zwei und fünf ist alles möglich – abhängig davon, ob Stripfing die Lizenz in der letzten Instanz vor dem ständig neutralen Schiedsgericht doch noch irgendwie bekommt und wie viele Absteiger aus der 2. Liga in Wien und Niederösterreich beheimatet sind. Bei zwei Absteigern wäre die Sache klar, da wäre es, das was von Bruck noch übrig ist, fix und der SC Wiener Neustadt so gut wie fix – bei fünf Absteigern muss noch die halbe Liga zittern.

Seit sieben Runden kein voller Erfolg

Mittendrin, statt nur dabei: Der USV Scheiblingkirchen. Mit zwei Punkten in den vergangenen Partien haben die Pittental-Boys die ersten Schritte aus der Krise gemacht, warten aber dennoch seit sieben Runden auf einen vollen Erfolg. „Die wichtigste Aufgabe von uns als Trainer ist es, den Fokus auf uns zu legen“, so Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller, der aus den vergangenen beiden Partien viel Positives mitnimmt: „Wir treffen wieder, wir sind wieder aktiv – ein kleiner Funke fehlt noch, aber der kommt“, erklärt der Trainer.

Beim Blick auf die Auslosung bemüht Knaller ein Basketball-Vokabel: „Crunchtime“ – die alles entscheidende Schlussphase. Mit Mauerwerk, Krems und dem Wiener Sport-Club warten dicke Brocken. Dazu kommt, dass die Konkurrenz aus Leobendorf und Draßburg noch das Freispiel Bruck haben.