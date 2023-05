Der Frühlingsflirt mit Verlobungs-Potenzial

Es ist eine ungewöhnliche Verbindung, die da ins Haus steht – aber eine Verbindung, die immer mehr an Kontur gewinnt. Die Rede ist von der Zusammenarbeit zwischen dem SC Wiener Neustadt und dem Futsal-Bundesligisten Fortuna Wiener Neustadt. In den letzten Wochen liefen die Gespräche auf Hochtouren, am Wochenende fanden sie bei einer Video-Konferenz in großer Runde ihre Fortsetzung. In den kommenden zwei Wochen gilt es aber noch die Feinabstimmung zu finden, vor allem finanzielle Themen sind zu klären.

Fest steht, dass die Fortuna bereit wäre, im Vorstand personalmäßig stark zu engagieren – und auch auf der Schlüsselposition des Sportdirektors mit Marco Meitz entsprechende „Manpower“ einbringen. „Es gilt jetzt ein Budget auf die Beine zu stellen“, will sich WNSC-Vorstand Rainer Spenger offiziell noch nicht deklarieren, wohin die Reise geht. Dafür würden noch einige Fragen beantwortet werden müssen.

Hand in Hand mit der Budgetplanung geht auch die Kaderplanung. So soll die neue Truppe des Wiener Neustädter SC einen starken Fortuna-Einschlag erhalten. Namen wie Katzelsdorfs Dominik Hemmelmayer oder Bad Sauerbrunns Matthias Binder (beides auch Futsal-Nationalteamspieler aus dem Bezirk) schwirren seit einigen Tagen vehement durch die ERGO Arena.