Dimovs Zustand unverändert

Nach einem tragischen Zusammenstoß von Sport-Club-Kapitän Philip Dimov und dem Keeper im Spiel gegen TWL Elektra wurde die Partie vergangenen Samstag abgebrochen.

Regionalliga Ost Sportclub-Käpt'n im künstlichen Koma

Dimov befindet sich nach wie vor im künstlichen Tiefschlaf, wie der Wiener Kultverein heute auf seiner Homepage veröffentlichte: „Der Zustand von unserem langjährigen Capitano Philip Dimov ist weiterhin unverändert, wir hoffen jeden Tag auf bessere Nachrichten, sind in Gedanken bei ihm, schicken ihm Kraft.“

Das Heimspiel am morgigen Freitag gegen Tabellenschlusslicht Mauerwerk soll über die Bühne gehen: „Weil unser Team gerne zusammenkommen will, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten und sich in dieser schweren Zeit zusammen mit den Fans, so gut es eben geht, mit Liga-Alltag und Fußballspielen ablenken will.“

Der 33-jährige Dimov ist seit der Saison 2008/09 ununterbrochen Teil der Regionalliga Ost und spielt dort - mit Ausnahme der Spielzeit 2017/18 (Traiskirchen, Anm.) - immer für den WSC.

Die NÖN und meinfussball.at wünschen Dimov und allen Angehörigen, sowie Freunden und Fans viel Kraft in der schweren Situation.