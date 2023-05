Ein Sixpack für Toni

Wiener Viktoria - Stripfing 1:6. Jeder Schuss ein Treffer - zumindest vor der Pause. Stripfing ließ bei der Wr. Viktoria im ersten Durchgang kaum eine Chance liegen, Goalgetter Darijo Pecirep stellte schon nach sieben Minuten die Führung her. Die Gäste schnappten sich das Leder in der eigenen Hälfte, spielten links Ali Sahintürk frei, der mit seinem Abschluss noch an Günther Arnberger scheiterte. Der Abstauber war für Pecirep nur Formsache.

Die Niederösterreicher drückten weiter, nach einem Corner in Minute 25 stand's 2:0. Der zweite Ball blieb beim SVS, Kürsat Güclü brachte den Ball von der Grundlinie zur Mitte, wo Innenverteidiger Simon Furtlehner volley traf. Nikola Gataric markierte mit seinem Schuss ins lange Eck (43.) das 3:0 und damit den hochverdienten Pausenstand.

Stripfing zu passiv

im zweiten Spielabschnitt agierten die Mannen von Trainer Goran Djuricin ein wenig lethargisch, ließen die Polster-Elf mehr walten und waren nicht mehr so griffig. Co-Trainer Florian Sattler sah das genau so: „In der Phase waren wir zu passiv.“ Chancen auf das vierte Tor wurden liegen gelassen, so kam die Polster-Elf durch einen Freistoß von Roman Yalovenko auf 1:3 heran (65.).

Rakowitz: Ein Tor, ein Assist nach Einwechslung

Mit dem vierten Treffer, den Güclü nach einem Pecirep-Pass in den Rückraum machte (78.), war die Partie durch. Die Einwechslungen des Spitzenreiters zeigten in der Schlussphase auch noch Wirkung. Stefan Rakowitz bediente Daniel Markl mit einem Chip aus dem Halbfeld, den Markl per Kopf über Arnberger im Netz versenkte. Das 6:1 steuerte der frühere Hartberger per Abstauber selbst bei.

Sattler war froh über die drei Punkte auf dem Wiener Kunstrasen: „Wir haben uns gut eingestellt. Das schnelle Tor war natürlich wichtig und hat uns geholfen.“

Statistik:

Wiener Viktoria - Stripfing 1:6 (0:3)

Torfolge: 0:1 (7.) Pecirep, 0:2 (25.) Furtlehner, 0:3 (43.) Gataric, 1:3 (65., Freistoß) Yalovenko, 1:4 (78.) Güclü, 1:5 (82.) Markl, 1:6 (86.) Rakowitz

Karten:

Wiener Viktoria: Yalovenko, Ciez, Alhassan, Knasmüllner, Vozenilek, Bangai, Mwatero (83. Ouguehi), Golopenta, Arnberger, Hausdorfer, Milic

Stripfing: Sahanek, Güclü, Pavic (82. Wessely), Kretschmer, Altersberger (62. Markl), Furtlehner, Sahintürk (62. Rakowitz), Muminovic (82. Simunic), Gataric, Pecirep, Löffler (82. Prso)

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Christian Heiner