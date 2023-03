Wie man auf natürliche Weise Muskelmasse aufbaut

Natürliche Nahrungsergänzungsmittel: Wenn Sie es mit dem Aufbau von Muskelmasse ernst meinen, dann können Nahrungsergänzungsmittel eine gute Möglichkeit sein, Ihrem Körper einen zusätzlichen Schub zu geben. Nahrungsergänzungsmittel wie Molkenprotein und Kreatin können dazu beitragen, den Prozess des Muskelwachstums und -aufbaus zu beschleunigen. Und auch CBD kann Ihnen beim Training helfen – erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass CBD dazu beiträgt, Entzündungen in der Umgebung von Muskeln zu reduzieren (beispielsweise beim Muskelkater), so dass diese schneller heilen und größer werden können. Es kann auch den Testosteronspiegel erhöhen, was zu einem größeren Muskelwachstum beitragen kann. CBD-Öl und CBD-Blüten kaufen online oder im Handel immer mehr Sportler, da es nachweislich zur Regenerierung der Muskeln beiträgt.

Ausgewogene Ernährung: Die richtige Ernährung ist für den Aufbau von Muskeln ebenso wichtig wie das Training. Ihre Ernährung sollte hauptsächlich aus Proteinen, komplexen Kohlenhydraten, gesunden Fetten, Vitaminen und Mineralien bestehen, damit sich Ihre Muskeln nach einem anstrengenden Training selbst reparieren können und mit der Zeit größer und stärker werden. Achten Sie außerdem darauf, den ganzen Tag über viel Wasser zu trinken, da Dehydrierung das Muskelwachstum beeinträchtigen kann.

Sie sollten auch darauf achten, dass Sie genügend Proteine in Ihrer Ernährung haben. Eiweiß spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass sich Ihre Muskeln von intensiven Trainingseinheiten erholen und hilft beim Muskelwachstum. Gute Proteinquellen sind u.a. Eiweiß, mageres Fleisch wie Hühnerbrust, Fisch, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Es ist auch eine gute Idee ihre Ernährung mit einem Eiweißshake oder -riegel zu ergänzen, um sicherzustellen, dass Sie genügend von diesem Nährstoff zu sich nehmen.

Die richtige Haltung ist wichtig: Neben der richtigen Ernährung ist es auch wichtig, dass Sie beim Gewichtheben auf eine gute Form achten. Das bedeutet, dass Sie auf eine korrekte Körperhaltung achten sollten und sich nicht überanstrengen dürfen. Auf diese Weise können Sie das Verletzungsrisiko verringern und sicherstellen, dass Sie die Muskelgruppen richtig ansprechen.

Gönnen Sie sich ausreichend Ruhe: Wenn Sie sich nach dem Training ausruhen, kann sich Ihr Körper von den belastenden Übungen regenerieren. Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 7-8 Stunden Schlaf pro Nacht bekommen, damit Ihr Körper die Möglichkeit hat, das Muskelgewebe zu reparieren und wieder aufzubauen. Das Muskelwachstum findet statt, während Sie schlafen.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie auf natürliche Weise Muskelmasse aufbauen, aber es ist wichtig, dass Sie bei Ihrer Routine konsequent bleiben und sich Ihren Zielen widmen. Mit genügend harter Arbeit und Hingabe können Sie den Körper Ihrer Träume erreichen! Viel Erfolg!

SPONSORED ARTICLE