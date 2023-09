In der Verlängerung kam der Todesstoß

Admira - Hartberg 0:1 n.V. Am Freitag hieß es für die Admira noch Derbytime, ehe wenige Tage später schon das nächste Highlight in der motion_invest Arena anstand. Nämlich die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup - und da wartete das Heimspiel gegen Hartberg. Im Vergleich zum SKN-Spiel änderte Admira-Coach Thomas Pratl gegen den Bundesligisten nur wenig an der Aufstellung. Wie aber gegen St. Pölten hatte die Admira wenig Ballbesitz, verlagerte sich auf die Defensivarbeit und lauerte auf Konter. Die Hartberger wurden dann nach 21 Minuten das erste Mal vor dem Admira-Kasten vorstellig.

Admira mit Glück

Christoph Lang scheiterte im Eins-gegen-Eins am Aluminium, kurz darauf rettete Admira-Captain Stephan Zwierschitz auf der Linie. Die Hartberger blieben weiter am Drücker, fanden durch Lang kurz vor der Pause den nächsten gefährlichen Schuss vor. Zweite Hälfte, gleiches Bild. Die Schopp-Elf machte das Spiel, die Admira rannte der Kugel hinterher. Angelo Brückner setzte dann den ersten Warnschuss ab (53.). Wenige Minuten später war dann Admira-Keeper Christoph Haas bei einem Schuss zur Stelle, genauso wie bei einer Volleyabnahme von Donis Avdijaj.

Abgefälschter Schuss, aber verdient

Die Steirer erhöhten mit Fortlauf der regulären Spielzeit immer mehr den Druck. Ruben Providence und Avdijaj verfehlten ihr Ziel nur knapp, bis Haas mit einer tollen Reaktion gegen Lang die Verlängerung für die Admira sicherte. Da fand dann Pipo Schmidt nach Teigl-Flanke die Topchance auf die Führung vor, rutschte am Fünfer aber am Ball vorbei. Bis Hartberg dann verdient in Führung ging: Ein abgefälschter Weitschuss von Jürgen Heil landete im Netz (102.). In der zweiten Hälfte der Verlängerung verhinderte Haas mit einer Parade gegen Julian Halwachs das 0:2. Auf der Gegenseite vergab Albin Gashi die letzte Chance auf ein mögliches Elfmeterschießen, scheiterte an Hartberg-Goalie Raphael Sallinger (117.).

Statistik

FC FLYERALARM ADMIRA - TSV HARTBERG 0:1 n.V. (0:0, 0:0).

Tor: 0:1 (102.) Heil.

Gelbe Karten: Malicsek (77.); Kainz (69.)

FC Flyeralarm Admira: Haas; Schöller (105. Koreimann), Zwierschitz (98. Puchegger), Keckeisen; Galle (72. Stevanovic), Rasner, Malicsek, Anderson; Schmidt (98. Puczka), Young (72. Gashi), Davies (62. Teigl)

TSV Hartberg: Sallinger; Brückner (66. Kainz), Urdl (66. Heil), Avdijaj, Steinwender, Komposch, Pfeifer (115. Bowat), Lang (105. Halwachs), Diakite, Sangare (66. Frieser), Providence (90. Fillafer)

motion_invest Arena, 800.- SR: Weinberger.