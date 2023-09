Monsberger sorgt für Jubelstimmung beim SKU Amstetten

Amstetten - FAC 1:0. Zumindest im Cup sollte der Turn-Around geschafft werden. Im Liga-Duell gegen den FAC gehörten die ersten Minuten zwar den Gästen, doch die erste gute Möglichkeit hatten die Amstettner. Silvio Apollonio mit einem weiten Ball auf Marco Siverio Toro. Der Angreifer legte für Dominik Starkl ab, dessen Abschluss aber zu schwach ausfiel. In der 20. Minuten hatten die Gäste die Führung vor Augen. Die Wiener lösten sich aus dem Pressing der Mostviertler und Ex-Amstettner Flavio Dos Santos tankte sich auf der rechten Seite durch. Seine Hereingabe verwertete Nermin Haljeta. Dieser scheiterte aber am glänzend agierenden Elias Scherf.

Beherzter Auftritt des SKU

Im Gegenzug wurde ein Angriff von Toro im letzten Moment noch geblockt. Und die Mostviertler tauchten nur wenige MInuten später wieder gefährlich vor dem Gehäuse der Wiener auf. Der Abschluss von Dominik Weixelbraun war aber noch ausbaufähig. Beim FAC setzte Oluwaseun Adewumi einen Kopfball klar neben das Tor.

Scherf hält die Null fest

Nach dem Seitenwechsel war es Oluwaseun Adewumi, der alleine auf Keeper Elias Scherf zog. Doch der Amstettner Schlussmann machte sich groß und hielt somit die Null fest. In der 55. Minuten hatten die Mostviertler Glück. Denn ein Kopfball des aufgerückten Innenverteidigers Christian Bubalovic verfehlte sein Ziel nur knapp. Danach egalisierten sich beide Mannschaften, ohne für längere Zeit gefährlich vor das gegnerische Gehäuse zu kommen.

Überstunden im Ertl-Glas-Stadion

Da beide Mannschaften keinen Weg mehr durch die Abwehrreihen fanden, ging es in die Verlängerung. Und da setzte der FAC nach zwei Minuten zum Jubel an. Haljeta traf per Kopf, doch die Fahne des Assistenten schnellte nach oben. Auf der Gegenseite scheiterte Toro an Keeper Spari. Und der Spanier kam weiter auf den Geschmack. Ein Schuss schrammte nur knapp am Kreuzeck vorbei. Aber auch die Gäste kamen in der 100. Minute gefährlich vor das Gehäuse. Doch der eingewechselte Yannick Woudstra zimmerte den Ball über die Querlatte. Marcel Monsberger hätte danach fast seine Ex-Kollegen überrascht, schoss aber den Ball ans Außennetz. Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung waren die Amstettner dem Führungstreffer nahe. Ein Schuss von Daniel Owusu wurde gerade noch zum Eckball geblockt.

Monsberger trifft gegen Ex-Kollegen

In der 112. Minute brannte Jubelstimmung im Ertl-Glas-Stadion auf und die Last schien von den Schultern zu fallen. Der im Sommer vom FAC gewechselte Marcel Monsberger tankte sich durch und donnerte den Ball zum 1:0 in die Maschen. Daniel Owusu hatte nur zwei Minuten die Vorentscheidung auf dem Fuß, umkurvte dabei Keeper Spari, setzte aber den Ball ans Außennetz. Mit der letzten Aktion trafen die Wiener sogar ins Tor, doch abermals gab der Assitent Abseits.

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - FAC WIEN 1:0 (0:0, 0:0, 0:0).

Torfolge: 1:0 (112.) Monsberger.

Amstetten: Scherf, Apollonio, Dirnberger, Stark (108. Tomka), Kurt; Offenthaler, Hahn (109. Sulzner), Yilmaz (83. Monsberger); Weixelbraun (65. Owusu), Toro (100. Pellegrini), Starkl (65. Kadlec).

FAC: Spari; Becirovic, Bubalovic, Wallquist, Seiwald; Scherzadeh (91. Smrcka) , Maier; Dos Santos (115. Friedrich), Adewumi (63. Woudstra), Bertaccini (106. Grimbs); Haljeta.

Ertl-Glas Stadion, 580 Zuschauer, SR Jakob Semler.