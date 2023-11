Rapid fegte über Amstetten hinweg

Amstetten - Rapid Wien 1:5. Die Rollen waren vor der Partie klar verteilt. In den ersten Minuten stand aber Abtasten auf beiden Seiten auf dem Plan. Bei einem Freistoß von Burak Yilmaz von der Seite kam Sebastian Dirnberger knapp nicht an den Ball. Im Gegenzug versuchte es Rapid-Kapitän Marco Grüll aus der Distanz. Der Druck der Rapidler nahm zu.

Kühn nur schwer zu bremsen

In der 26. Minute war es Nicolas Kühn, der gefährlich in den Strafraum kam. Sein Schussversuch mutierte zur Vorlage für Fally Mayulu, der den Ball aber neben das Tor setzte. Doch nur drei Minute später der Führungstreffer für die Grün-Weißen. Marco Grüll tankte sich in den Strafraum und Tobias Pellegrini brachte den Offensivspieler zu Fall. Alexander Harkam zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt.

Grüll vewertet vom Punkt

Der Gefoulte selbst trat an. Zwar war Amstetten-Schlussmann Elias Scherf noch mit der Hand am Ball, doch Grüll verwandelte den Strafstoß zum 1:0. Damit noch nicht genug, folgte in der ersten Hälfte schon eine kleine Vorentscheidung. Grüll stieg im Strafraum auf den Ball und legte ideal für Nicolas Kühn vor. Der Deutsche legte den Ball in die lange Ecke zur 2:0-Pausenführung.

Rapid sorgte schnell für Entscheidung

Kurz nach dem Seitenwechsel war es Michael Sollbauer, der per Kopfball SKU-Schlussmann Elias Scherf zu einer Glanzparade zwang. In der 54. Minute dann der Treffer zum 3:0. Eckball für den SK Rapid Wien und Roman Kerschbaum staubte an der zweiten Stange zum dritten Treffer der Grün-Weißen ab. Und die Hütteldorfer Tormaschinerie kannte kein Halten. Marco Grüll erzielte in der 57. Minute seinen zweiten Treffer in der Partie.

Ehrentreffer durch Starkl

Zumindest die Moral stimmte beim SKU. Allen voran als der eingewechselte Dominik Starkl den Treffer zum 1:4 erzielte. Der pfeilschnelle Flügelspieler ließ dabei Rapid-Keeper Niklas Hedl keine Chance. Zwar sorgten die Heimischen dann für mehr Schwung in der Offensive, doch bei den Gästen war es Roman Kerschbaum, der bei einem Freistoß die Härte des Amstettner Aluminiums testete. Rapids Angreifer Fally Mayulu nahm sich in der 86. Minute ein Herz und traf zum 5:1 für die Wiener. Auf der anderen Seite scheiterte der eingewechselte Marcel Monsberger aus kurzer Distanz an Keeper Niklas Hedl. So blieb es beim klaren 5:1-Sieg für den SK Rapid Wien.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Enengl, Trainer SKU Amstetten: „Uns hat in der ersten Hälfte der Mut gefehlt. Im Endeffekt haben wir lediglich eine Chance erspielt. Das ist dann einfach zu wenig gewesen. Nach dem 0:3 haben wir groß durchgewechselt, weil wir in unserer Situation natürlich die Meisterschaft im Hinterkopf haben . Da dürfen wir uns nichts erlauben.“

Zoran Barisic, Trainer SK Rapid Wien: „Sehr zufrieden bin ich mit dem Auftritt. Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir durften nie locker lassen. Das haben wir in der zweiten Hälfte fortgesetzt. Alles in allem ein sehr guter und souveräner Auftritt.“

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - SK RAPID WIEN 1:5 (0:2).

Torfolge: 0:1 (29., Elfmeter) Grüll, 0:2 (39.) Kühn, 0:3 (54.) Kerschbaum, 0:4 (57.) Grüll, 1:4 (64.) Starkl, 1:5 (86.) Mayulu.

Amstetten: Scherf; Dirnberger, Tomka, Stark; Pellegrini (46. Kurt), Hahn (55. Sulzner), Andermatt, Weixelbraun (65. Owusu); Yilmaz, Toro (55. Monsberger), Miesenböck (55. Starkl).

Rapid Wien: Hedl; Kasanwirjo (67. Schick), Querfeld, Sollbauer, Moormann; Oswald (76. Greil)j, Kerschbaum; Grüll (58. Strunz), Seidl (67. Grgic), Kühn (58. Gale); Mayulu.

Ertl-Gals Stadion, 2.620 Zuschauer, Schiedsrichter Alexander Harkam.