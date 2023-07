Neun blau-gelbe Cup-Hits in Runde eins

Von den Duellen Marke David gegen Goliath lebt der Cup. Und auf ein absolutes Highlight in jedem (Amateur-)Fußballerleben bereiten sich die Kicker von Ostliga-Aufsteiger Ardagger vor. Sie treffen am kommenden Sonntag (23. Juli) auf Seriensieger Red Bull Salzburg. Die Anlage ist bereits restlos ausverkauft - allerdings wird die Partie auch auf ORF Sport+ übertragen.

Auch zwei reine NÖ-Duelle stehen in der ersten Cuprunde auf dem Programm. Regionalliga Ost gegen 2. Liga gleich im blau-gelben Doppelpack: Leobendorf misst sich am Samstag mit dem SV Horn, abends trifft der Kremser SC auf den SKU Amstetten.

Die Erstrundenspiele im Überblick

Ardagger/Viehdorf - RB Salzburg (Sonntag, 23. Juli, 11 Uhr); Kremser SC - SKU Amstetten (Samstag, 22. Juli, 20.30 Uhr); SV Leobendorf - SV Horn (Samstag, 22. Juli, 17.30 Uhr); TWL Elektra - SKN St. Pölten (Freitag, 21. Juli, 19.30 Uhr); ASK Klagenfurt - FC Admira (Sonntag, 23. Juli,10.30 Uhr); SV Oberwart - SV Stripfing (Samstag, 22. Juli, 18.30 Uhr); SV Haitzendorf - FAC (Sonntag, 23. Juli, 17 Uhr) ; FCM Traiskirchen - SCR Altach (Freitag, 21. Juli, 19 Uhr), FC Marchfeld - Weiz (Freitag, 21. Juli, 19.30 Uhr).

Parndorf - Draßburg; Austria XIII Wien - St. Anna/Aigen, Wolfurt - Austria Salzburg; Saalfelden - Bischofshofen; Gurten - Hohenems; ATUS Ferlach -. DSV LeobenASK Voitsberg -. Vienna; Deutschlandsberger SC -. Kapfenberg; Bad Gleichenberg - GAK;SC Neusiedl - SV Lafnitz; SPG Wels - SV Ried; SC Imst - SC Bregenz.

SVG Reichenau- Innsbruck - FC Dornbirn; SPG Wallern -. Blau-Weiß Linz; SV Bad Schallerbach -. WSG Tirol; SR Donaufeld - SK Rapid Wien; SK Vorwärts Steyr - Austria Klagenfurt; SC Röthis - LASK; SAK Klagenfurt - SK Sturm Graz; SPG Silz/Mölz - SC Austria Lustenau; SV Spittal- FK Austria Wien; FC Kufstein - Wolfsberger AC; Favoritner AC - TSV Hartberg.

Das Cup-Finale findet am 1. Mai 2024 erneut in Klagenfurt statt. Das Stadion am Wörthersee bleibt bis 2026 Austragungsort des ÖFB-Pokal-Endspiels.