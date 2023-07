Großes Los für Leobendorf

Losfee Stefan Maierhofer meinte es mit dem SV Leobendorf am Sonntagabend besonders gut: Der Regionalligist trifft in der 2. Cup-Runde, die vom 26. bis 28. September ausgetragen wird, auf den amtierenden Sieger Sturm Graz. Tormann Lukas Schwaiger ist euphorisch: „Es wird sicher ein Spiel vor einer tollen Atmosphäre. Wir werden den Titelverteidiger ärgern“. Ein Heimatbesuch wird es für Stefan Loch. Der Tormanntrainer der Grazer stammt aus Eichhorn im Bezirk Gänserndorf.

Auch den anderen Niederösterreich-Klubs stehen spannende Aufgaben bevor. Neo-Zweitligist Stripfing ist beim GAK zu Gast. Keeper Kilian Kretschmer freut sich bereits darauf: „Ein geiler Gegner, ich bin zufrieden damit. Ich denke dass wir die Hürde GAK schaffen können, gegen die Admira haben wir ja auch gezeigt, dass wir mehr als mithalten können“.

Weite Auswärtsfahrt für St. Pölten

Die Marchfelder Nachbarn vom FC Mannsdorf-Großenzersdorf empfangen mit Austria Klagenfurt einen Bundesliga-Klub. Spieler Francis Bolland kann damit leben: „Austria Klagenfurt ist halt nicht Sturm Graz oder Salzburg aber ein Bundesligist, gegen den wir auf jeden Fall zu 110% gefordert sein werden. Es ist aber nur ein Spiel und der Cup hat seine eigenen Regeln, das hat man ja letztes Jahr beim Wiener Sport-Club gesehen“.

Ein weiteres zweitligainternes Duell steigt in Amstetten, wo der SKU den Floridsdorfer AC empfängt. Aus der Liga kennt man sich seit 2018/19 bestens, die Bilanz in den direkten Duellen ist ausgeglichen. Eine lange Auswärtsfahrt steht dem SKN St. Pölten bevor, der nach Dornbirn ans andere Ende Österreichs fahren muss. Immerhin: Sechs der acht Pflichtspiele gegeneinander gingen an die Niederösterreicher. Ebenfalls einen Bundesligisten empfängt die Admira: Gegen Hartberg kämpfen die Mödlinger um den Aufstieg ins Achtelfinale. Seit 2018/19 traf man 14-mal aufeinander, nur dreimal siegte die Admira.

Alle Paarungen im Überblick

GAK vs. StripfingAmstetten vs. FAC WienKapfenberg vs. LafnitzDornbirn vs. SKN St. PöltenSV Ried vs. WACDSV Leoben vs. WSG TirolAdmira vs. HartbergVienna vs. Austria LustenauUnion Gurten vs. SK RapidFC Marchfeld vs. SK Austria KlagenfurtSV Austria Salzburg vs. Red Bull SalzburgFC Saalfelden vs. SCR AltachSt. Anna vs. Austria WienASV Draßburg vs. FC BW LinzSC Imst vs. LASKSV Leobendorf vs. Sturm Graz