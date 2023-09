Ein meisterhaftes Tor von Meister

Turgay Gemicibasi, Till Sebastian Schmumacher, Nicolas Wimmer, Christopher Wernitzig, Thorsten Mahrer und schließlich auch noch Torhüter Phillip Menzel. Allesamt Bundesliga-Akteure im Dress von Austria Klagenfurt. Allesamt stellten sie sich am Mittwoch in der sechsten Spielminute Nicolas Meister in den Weg - oder versuchten es zumindest. Denn der Flügel des FC Marchfeld ließ sich in dieser Szene weder vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften oder sechsten Gegner stoppen. Von der rechten Seite nach innen ziehend, vernaschte er einen nach dem anderen, baute dabei sogar noch einen Zidane-Trick ein und zog letztlich erfolgreich ins kurze Eck ab. Der FC Marchfeld war nach dem frühen Rückstand schnell zurück, es stand 1:1.

Es war also ein wahres Traumtor, das ganz zu Meisters Namen passte - und das auch noch live im ORF-Fernsehen. Verständlich, dass das Telefon des 24-Jährigen bedeutend öfter als sonst klingelte. Umso mehr, weil er am Tag nach dem Spiel, also am heutigen Donnerstag, auch noch Geburtstag hat: „Es haben sich schon einige bei mir gemeldet, auch ehemalige Mitspieler.“

Pacult: „Schade, dass er da in der dritten Liga spielt“

Unter den Gratulanten waren auch die beiden Trainer. Marchfelds Hannes Friesenbichler fand „unglaublich, wie er das gemacht hat“, Klagenfurts Peter Pacult stimmte zu. Das allerdings nicht, ohne seine Abwehr zu rügen: „Auch wenn es unglaublich war, der kann ja nicht vier Leute auf einem Quadratmeter ausspielen.“ So oder so gab's Lob für Meister: „Ich kenne ihn schon von früher. Schade, dass er da in der dritten Liga spielt und seine Karriere nicht den Verlauf genommen hat, wie es vom Potenzial her möglich wäre. Warum das bei ihm nicht geklappt hat, weiß ich nicht.“

Hier zog Meister (r.) gerade zum 2:3 ab. Foto: David Aichinger

Darauf angesprochen, antwortete Meister, der sämtliche Nachwuchsnationalteams von U15 bis U21 durchlief und dabei regelmäßig Tore erzielte, so: „Ja, er hat schon recht. Es ist sicher nicht so verlaufen, wie ich mir das erwünscht oder erhofft hätte. Also zwei Jahre war ich dann eh in der Bundesliga, aber ich bin jetzt 24 und würde trotzdem gerne wieder nach oben, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Es ist nie zu spät, würde ich sagen.“

Die Formkurve zeigt auch als Team nach oben

Nach einem späten Frühstück wurde am Geburtstag auf alle Fälle schon wieder fleißig gearbeitet, am Nachmittag stand ein Mannschaftstraining auf dem Programm. Damit vielleicht schon am Samstag im Regionalliga-Spiel beim FC Mauerwerk die nächsten meisterlichen Momente auf die Marchfelder Fans warten. Zuletzt zeigte die Formkurve ja auch in der Liga nach oben.

Den besonderen Cup-Auftritt wird der Offensivmann trotz der 2:3-Niederlage jedenfalls nicht so schnell wieder vergessen: „Für mich persönlich war es top mit den zwei Toren. Sicher wäre aufzusteigen auch top gewesen, aber ich finde, dass wir gut dagegengehalten haben und es generell eine super Leistung von uns war.“