Startschuss für die doppelte Cupreise

Es geht wieder los! Der FC Marchfeld und der SV Stripfing starten als erstes in die Pflichtspielsaison. Am Wochenende steht die erste Runde des ÖFB Cups vor der Türe.

Freitag, 19 Uhr: FC Marchfeld – Weiz

Startschuss für Hannes Friesenbichler und seine Marchfelder. Am Freitag wartet das erste Pflichtspiel der neuen Saison, Regonalliga Mitte-Verein SC Weiz gastiert im Aulandstadion.

Die Generalprobe glückte dem FCM, Daniel Sudar traf beim 1:0-Erfolg gegen die SKN St. Pölten Juniors. Der Coach sah viel Positives: „Es war gut. Ich hab mir die Statistik angeschaut, wir haben 25:2 Torschüsse gehabt. Das einzige Problem war die Chancenauswertung. Ich war aber nicht unzufrieden.“

Den Gegner aus der Steiermark beobachtete Friesenbichler zweimal, einmal gegen Traiskirchen und zuletzt gegen Lafnitz. Seine Erkenntnis: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, zielstrebig sind, dann bin ich zuversichtlich, dass wir eine Runde weiterkommen.“

Fehlen werden dem Trainer Philip Kurz (gesperrt) und Eldis Bajrami, der privat verhindert ist. „Das war schon vor meiner Zeit so besprochen“, nimmt es Friesenbichler gelassen: „Ansonsten sind alle fit und ich kann aus dem Vollen schöpfen.“

Samstag, 18.30 Uhr: Oberwart – Stripfing

Bezirkskontrahent Stripfing muss auswärts ran und zwar im Burgenland. Es wartet Regionalliga-Aufsteiger Oberwart.

Auch beim SVS gelang die Generalprobe, gegen Siegendorf drehte man ein 0:2 in einen 3:2-Sieg. Trainer Christian Wegleitner sah Gutes und auch weniger Gutes: „Ergebnistechnisch war es okay, aber letztendlich haben wir weniger Augenmerk auf das Ergebnis gelegt. Wir haben alle Spieler eingesetzt. Es war aber einiges noch dabei, was zu verbessern ist.“ Innenverteidiger Simon Furtlehner musste mit Gelb-Rot runter, Stripfing probte den Ernstfall und spielte zu zehnt zu Ende. Im Cup ist Furtlehner übrigens nicht gesperrt, nur bei Reinrot wäre es haarig geworden.

Als Zweitligist gehen die Wegleitner-Mannen als Favorit ins Match, der Coach unterstrich das noch einmal: „Ziel im Cup ist der Aufstieg, da brauchen wir ja nicht reden.“ Am Montagabend waren, „bis auf das ein oder andere Wehwechen“ alle Spieler fit und an Bord.