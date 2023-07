Zocher als Held im Elfmeterkrimi

Das erste Pflichtspiel der Saison begann in Mannsdorf mit einem Schock. Ausgerechnet Francesco Lovric stellte sich außen im Strafraum ohne Not ungeschickt an, legte im Duell der Kapitäne Danijel Prskalo und ermöglichte Weiz die frühe Führung vom Elfmeterpunkt. Jan Niklas Ostermann verwandelte souverän (6.).

Auf der Gegenseite lenkte Enrico Temmel, der Torhüter der Steirer, einen Drehschuss von Raul Baur an die Unterkante der Latte, auch den Nachschussversuch von Eleoenai Tompte bekamen die Gäste geklärt. Dafür traf mit Taner Sen ein anderer Neuzugang. Der profitierte von einem genialen Sololauf von Nicolas Meister, der für diesen allerdings Folgen hatte. Statt mit den Kollegen über das 1:1 zu jubeln, musste der Flügelspieler verletzt vom Feld. Und sah von draußen, wie Prskalo gleich danach das 2:1 für Weiz auf dem Kopf hatte, Mario Zocher im Tor zur Stelle war (22.).

In der Folge blieben die beiden spielfreudigen Teams auf Augenhöhe. Weiz war etwas gefährlicher, weil der FC Marchfeld im Aufbau zu viele Fehler machte. Bei einem davon hatten die Heimischen Glück, dass Schiedsrichter Markus Greinecker nach einer weiteren Lovric-Attacke nicht ein zweites Mal auf den Elfmeterpunkt zeigte. Aber auch Pech, dass die letzte schöne Kombination vor der Pause von Sagmeister und Tompte nicht mit einem Tor belohnt wurde.

Wenige Chancen in Hälfte zwei, viele in der Verlängerung

In der zweiten Halbzeit wurden die Chancen rarer, wenngleich Weiz gegen Ende hin ein wenig Übergewicht bekam. Nur einmal waren die Steirer ganz knapp dran, ein Kopfball aus kurzer Distanz ging in Minute 81 nur hauchzart am Pfosten vorbei.

So ging’s in die Verlängerung, wo in Hälfte eins der FC Marchfeld die dickste Gelegenheit hatte: Tompte zog knapp vor dem Tor ab, ein Verteidiger brachte noch den Fuß in die Schussbahn. Zu Beginn der zweiten schien Weiz-Trainer Jörg Schirgi schon einmal seine potenziellen Elfmeterschützen zu notieren, ehe sich Daniel Sudar mit einem Distanzschuss in Richtung Kreuzeck ein weiteres Mal dem 2:1 für die Heimischen annäherte. Keeper Temmel parierte glänzend (109.). Bei der folgenden Ecke fuhr Tompte daneben.

Und dann war Weiz nochmal ganz nah am Überraschungscoup: Zocher streckte im Eins-gegen-Eins mit Raffael Mohr den Fuß raus, der überraschte Tobias Strahlhofer setzte die Kugel zentral vorm Tor neben Selbiges (114.). Kurz danach lief Strahlhofer erneut auf Zocher zu – die nächste Parade.

Das Elfmeterschießen musste entscheiden

Auch in der Verlängerung wurde also kein Sieger gefunden, das Elfmeterschießen musste entscheiden. Kapitän Lovric legte für den FC Marchfeld vor, Mario Zocher blieb in Topform und hielt dann gleich einmal gegen Markus Stenzel. Dann verwandelten vier Schützen in Folge, ehe Tompte die Kugel deutlich übers Tor setzte. Der Teamspieler der Zentralafrikanischen Republik schlich enttäuscht in Richtung seiner Kollegen zurück, konnte aber schnell aufatmen. Denn Zocher war erneut zur Stelle, hielt einen weiteren Elfmeter. Was Daniel Sudar ermöglichte, den Sack zuzumachen.

Der Sechser blieb cool, versenkte den Ball im Kreuzeck und setzte zum Jubelsprint in Richtung Tribüne an. Die meisten seiner Kollegen stürmten aber schnell zu Zocher, um ihn für seine Paraden zu feiern. Auch Sudar und vor allem Tompte herzten bald ihren Torhüter, der spät aber doch die Feier ermöglichte. Der FC Marchfeld steht in der zweiten Runde des ÖFB-Cups.

Interviews

Mario Zocher, Torhüter beim FC Marchfeld

Jörg Schirgi, Trainer des SC Weiz

Statistik

FC MARCHFELD DONAUAUEN – SC BAUER BIKES WEIZ 4:2 nach Elfmeterschießen (1:1, 1:1, 1:1).

Torfolge: 0:1 (6.) Jan Niklas Ostermann, 1:1 (17.) Sen.

FC Marchfeld: Zocher; Aussenegg, Lovric, Nowotny, Buchta; Bolland, Baur (110. Harrer); Meister (20. Sagmeister), Sudar, Sen (84. Özdogan); Tompte.

Weiz: Temmel; Hirner, Steinlechner, Puster (102. Nils Bastian Ostermann), Koca; Stenzel; Jan Niklas Ostermann (67. Mohr), Schellnegger; Fink (91. Strahlhofer), Prskalo, Gabbichler.

Aulandstadion Mannsdorf, 300 Zuschauer, SR Greinecker.

Verlauf Elfmeterschießen

Lovric (FC Marchfeld) trifft - 1:0

Zocher hält gegen Stenzel (Weiz) - weiterhin 1:0

Nowotny (FC Marchfeld) trifft - 2:0

Mohr (Weiz) trifft - 2:1

Özdogan (FC Marchfeld) trifft - 3:1

Gabbichler (Weiz) trifft - 3:2

Tompte (FC Marchfeld) schießt übers Tor - weiterhin 3:2

Zocher pariert gegen Nils Bastian Ostermann (Weiz) - weiterhin 3:2

Sudar (FC Marchfeld) trifft - 4:2