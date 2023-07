Zum vierten Mal die zweite Runde

2013, 2016, 2019 und jetzt 2023 – der FC Marchfeld Donauauen steht zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in der zweiten Runde des Uniqa ÖFB-Cups (2013 noch als SC Mannsdorf). Es brauchte am Freitag allerdings Überstunden, um gegen den amtierenden Steirer-Cup-Sieger und Regionalliga-Mitte-Vertreter SC Weiz aufzusteigen. 1:1 stand es nach 45, 90 und 120 Minuten, womit ein Elfmeterschießen entscheiden musste.

In diesem brachte ausgerechnet Kapitän Francesco Lovric seine Mannen mit 1:0 in Führung. Der 27-Jährige hatte nämlich ganz früh im Spiel mit einer überflüssigen Attacke einen Strafstoß hergegeben, den Weiz zur Führung genutzt hatte, die Taner Sen später ausglich.

FC Marchfeld - Weiz Zocher als Held im Elfmeterkrimi

Dann schlug aber die Stunde von Torhüter Mario Zocher, der die Marchfelder mit zwei starken Paraden in der Verlängerung erst ins Elferschießen gebracht hatte. Der 25-Jährige parierte die Versuche von zwei Steirern und ermöglichte es Daniel Sudar, mit dem fünften Elfer der Heimischen alles klar zu machen. Klar, dass Zocher dann geherzt und gefeiert wurde.

„The First One“ will einen schlagbaren Gegner

Was den Ausblick auf die zweite Runde betrifft, orientiert sich der Schlussmann nun am Vereinsoberhaupt: „Ich glaube, der Präsident (Wolfgang Macho, Anm.) will einen richtigen Kracher.“ Etwa so einen, wie es Red Bull Salzburg im Jahr 2017 war, als 2.000 Zuschauer ins Aulandstadion kamen. Trainer Hannes Friesenbichler, der im dritten persönlichen Anlauf zum ersten Mal in die zweite Runde einzog, hat noch eine andere Idee: „Ich würde mir einen Gegner wünschen, bei dem man auch Chancen hat, weil so ein Achtelfinale, das wär schon mal was.“Einzug ins Achtelfinale gelang bisher noch nieDort stand der FCM bis dato noch nie. Ein weiterer Aufstieg würde auch zu seinem neuen Spitznamen passen, grinst Friesenbichler: „Die Spieler haben mich 'The First One' genannt, in Anlehnung an 'The Special One' (Jośe Mourinho, Anm.), weil ich, glaube ich, der erste Trainer bin, der zurückgeholt worden ist. Ich hab gesagt, ja, der taugt mir, den dürfen sie verwenden (lacht).“