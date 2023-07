Traiskirchen will den Bundesligisten ärgern

Traiskirchen - Altach, Freitag, 19.30. In der Vorsaison überstand Traiskirchen erstmals die 1. Runde im Uniqa ÖFB-Cup. Samuel Oppong schoss die Kleer-Elf damals in der ultimativen Schlussphase der regulären Spielzeit zum 1:0-Auswärtserfolg gegen Favorit und Ostliga-Rivalen Stripfing. Ein Jahr später wird die Auftakthürde für die neuformierte Traiskirchner Truppe noch einmal schwieriger. Bundesligist Altach kommt in die ARBÖ-Arena. „Wir sind natürlich krasser Außenseiter“, ist sich Coach Hans Kleer der Rolle als Underdog bewusst: „Aber wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen, schauen wir einmal, wie lange wir ein Unentschieden halten können.“

Regionalligist wurde für Altach schon einmal zum Stolperstein

Beim ersten Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten stand im Herbst 2022 nicht allzu lange die Null. Die WSG Tirol setzte sich in der 2. Cup-Runde klar mit 5:0 durch. Diesmal soll es etwas spannender werden. Altach ist kein Cup-Spezialist, verabschiedete sich in den letzten drei Jahren immer gegen unterklassige Gegner. 2021 verloren die Vorarlberger sogar in der ersten Runde gegen Kalsdorf (Regionalliga Mitte). Alles Schnee von gestern, weiß auch Kleer, der die Altacher in den letzten Wochen genauer unter die Lupe nahm. „Sie sind, glaube ich weiter, als in den letzten Jahren zu diesem Zeitpunkt. Sie hatten auch gute Ergebnisse in der Vorbereitung.“

Offensiv-Duo fällt bei Außenseiter Traiskirchen aus

Anders als Traiskirchen zuletzt, das die Generalprobe gegen 2. Liga-Absteiger Young Violets verbockte, 0:3 verlor. „Wenn man das Ergebnis anschaut, ist es natürlich eine Katastrophe. Inhaltlich betracht, ist es schon etwas anders. Wir hatten sieben gute Chancen. Da waren auch Stangenschüsse dabei. Ein bisschen so wie letztes Jahr, wo wir oft gesagt haben, wir spielen nicht schlecht, aber die Ergebnisse haben gefehlt“, grübelt der Trainer, der beim Pflichtspielauftakt auf zwei Neuzugänge verzichten muss. Deniz Pehlivan ist angeschlagen, schlimmer erwischte es Patrick Mijatovic, der sich das Fingergelenk brach und am Montag sogar operiert werden musste.

Mögliche Aufstellungen

Traiskirchen: Dmitrovic; Ajradini, Trost, Zdichynec, Tercek; Schneider; Kirchmayer, Düzgün, Helleparth; Mujanovic, Linhart.

Altach: Stojanovic; Reiner, Gugganig, Strauss ; Jurcec, Jäger, Bähre, Lukacevic; Gebauer, Nuhiu, Bischof.