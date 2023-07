2004 macht Hoffnung

Es knistert wieder im Sepp-Doll-Stadion. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht auf dem Programm. Der Kremser Sportclub empfängt in der ersten Runde des ÖFB-Cups den SKU Amstetten. Unabhängig vom Ausgang des Duells mit den nicht übermächtig scheinenden Mostviertlern ist dem KSC Profit gewiss. Die Einnahmen bleiben zur Gänze beim Heimverein, hinzu kommen Eträge aus dem Bewerbssponsoring und der TV-Vermarktung des ÖFB. Und: Nach jahrelanger Absenz ist der KSC durch die Live-Übertragung auf ORF Sport plus zurück im Rampenlicht.

Etwas gedämpfter fällt die Euphorie vor dem dritten Pokal-Auftritt der Vereinsgeschichte in Haitzendorf aus. Der FAC ist nicht gerade ein Kassenschlager, die Trauben des sportlichen Erfolgs hängen gegen die Floridsdorfer hoch. Hoffnung sollte Krems und Haitzendorf der Blick in die Geschichtsbücher machen: Als 2004 zuletzt beide Vereine den Bezirk Krems in der ersten Runde des ÖFB-Cups vertraten, schafften sie den Aufstieg.