Flögel verspricht „Fight bis zum Schluss“

Arm an glanzvollen Cup-Abenden ist das Sepp-Doll-Stadion nicht. Unumstrittener Höhepunkt in der langen Pokalhistorie des altehrwürdigen Kremser Stadions war der 2:0-Heimsieg 1988 im Finale gegen den FC Tirol. Ein Kunststück, das der KSC 2015 gegen die Innsbrucker beinahe wiederholte, als sich der haushohe Favorit vor über 2.000 Zuschauern erst in der Verlängerung durchsetzte.

Die bislang letzte Cup-Partie erlebte die Wachaumetropole ein Jahr später. Der Erzrivale aus St. Pölten setzte sich unter Trainer Karl Daxbacher mit 2:0 durch. Damals in der Startaufstellung der „Wölfe“: Christoph Riegler und Michael Ambichl. Beide stehen heute in Diensten des Kremser Sportclubs und werden am kommenden Samstag um 20.30 Uhr (live in ORF Sport plus) ein neues Kapitel in der ruhmreichen Cup-Historie des Traditionsvereins aufschlagen.

Die Aufgabe ist mit dem SKU Amstetten nicht minder schwer als in vergangenen Jahren. Die Mostviertler beendeten die jüngste Zweitliga-Saison auf dem fünften Tabellenplatz und gehen als Favorit in das Niederösterreich-Derby. Das weiß auch KSC-Trainer Thomas Flögel, der sich nach einem 2:2-Remis in der Generalprobe gegen Horn nichtsdestotrotz selbstbewusst gibt: „Wir werden das Tempo mitgehen können. Unser Vorteil ist, dass wir nur gewinnen können. Für Amstetten ist es ein Muss-Sieg.“

Flögel verspricht für sein erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie einen „Fight bis zum Schluss“. Taktisch will er sich nicht in die Karten blicken lassen, der neue KSC-Chefcoach kündigt aber an, nicht den Bus parken zu wollen: „Wir werden uns nicht hinten reinstellen, sondern versuchen, ihnen nicht zu viel den Ball zu überlassen.“

Bis auf die Verletzten Felix Nachbagauer und Sebastian Starkl steht Flögel der komplette Kader zur Verfügung. Der zuletzt angeschlagene Neuzugang Raul Galvan stieg Anfang der Woche in den Trainingsbetrieb ein. Amstetten-Coach Jochen Fallmann, mit dem Flögel in seiner Zeit beim SKN St. Pölten zusammenarbeitete, zollt dem Kontrahenten aus der Ostliga Respekt: „Sie haben eine starke Mannschaft. Dennoch müssen wir so auftreten, dass wir gewinnen wollen.“

Abseits des Rasens hofft KSC-Vorstandsboss Georg Stierschneider auf ein echtes Fußballfest. Er rechnet mit rund 1.500 zahlenden Besuchern. Bislang seien 200 Karten verkauft worden. Am Freitag gibt es ab 17 Uhr bei der Stadionkassa noch einmal einen Vorverkauf.