Generalprobe ging in die Hose

Gegen jene Euphorie, die im Vorfeld des Cup-Derbys gegen Amstetten in Krems zu spüren ist, sackt die Haitzendorfer Vorfreude auf das Duell mit dem FAC am Sonntag, 17 Uhr, etwas ab. Große Chancen rechnet sich im Kamptal niemand aus, zumal die Mannschaft erst vor einer Woche in die Vorbereitung eingestiegen ist, die Floridsdorfer hingegen voll im Saft und unmittelbar vor der Meisterschaft stehen.

Hinzu kommt eine missglückte Generalprobe in Lilienfeld (0:2), bei der sich noch dazu Neuzugang Muhamed Berisha eine Muskelverletzung zugezogen hat. Fällt der Defensivmann aus, schaut es in der Haitzendorfer Abwehrzentrale äußerst mager aus. Mit Paul Wallner bliebe nur ein nomineller Innenverteidiger übrig, weil der ebenfalls neu zum Verein gestoßene Albert Kaciku noch nicht zur Verfügung steht. „Wir werden alles unternehmen, um Muhamed fit zu bekommen, werden aber im Hinblick auf die Meisterschaft kein Risiko eingehen“, sagt Trainer Christian Wallner.

Der Sportliche Leiter Alfred Traht versuchte ob der Personalsituation sogar Jaroslav Poliach, der vor wenigen Wochen seine Karriere beendete, zu einem Kurz-Comeback zu bewegen, daraus wird aber wohl nichts. Fällt Berisha aus, müsste wohl Dominik Reiter in die Bresche springen. Der körperlich robuste Routinier gab zuletzt in der U23 den Innenverteidiger.

Den bislang letzten Cup-Auftritt Haitzendorfs gab es übrigens im Jahr 2004. Damals unterlag man in der zweiten Runde Salzburg ein Jahr vor dem Red-Bull-Einstieg mit 1:2. Zuvor hatten die Kamptaler in der ersten Runde Horn mit 5:0 vom Platz gefegt.