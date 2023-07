Nach Cup-Aus: Wehmut, aber auch Rückenwind

Christian Russegger gab am Mikrofon wirklich alles. Der Stadionsprecher des Kremser Sportclubs animierte das Publikum ein ums andere Mal, die Heimischen nach vorne zu peitschen. Auf der Stehplatztribüne schrien sich die „Jungs vom Hügel“ die Seele aus dem Leib, auf dem Platz ging die Mannschaft wie versprochen an die Schmerzgrenze.

Am Ende eines hochspannenden ÖFB-Cup-Abends blieben alle Bemühungen erfolglos. Amstetten erwies sich insgesamt als die abgezocktere Mannschaft. Die Mostviertler machten den Sack zu, als die Partie nach dem ersten Anschlusstreffer von Simon Temper auf der Kippe stand. Ausgerechnet der bis dahin brillant aufspielende Michael Ambichl leitete mit einem Abspielfehler in der eigenen Hälfte Gegentreffer Nummer drei ein. „Da waren wir gerade sehr am Drücker, das hat uns natürlich zurückgeworfen. Fehler passieren leider, auch wenn man sie sich gegen solche Mannschaften nicht erlauben darf“, sagt Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider. Auch wenn viele Kommentatoren den KSC als dem Zweitligisten ebenbürtig sahen – unter anderem Herbert Prohaska in der Live-Übertragung des ORF – sei die Wehmut „relativ groß. Im Cup zählt nur der Aufstieg und sie waren um ein Tor effektiver“, analysiert Stierschneider die Partie nüchtern.

Dabei hätte die Partie auch ganz anders laufen können. Jannick Schibany ließ nach rund zwei Minuten einen Sitzer liegen und auch Elias Felber vergab in Durchgang eins nach Flanke von Doppelpacker und Kapitän Temper eine gute Gelegenheit, um vorzulegen. „Wenn wir gleich zu Beginn in Führung gegangen wären, hätten wir eine andere Partie gesehen“, meint Trainer Thomas Flögel, der ein „zu ängstliches“ Spiel seiner Mannschaft im ersten Durchgang sah. Beton rührte der KSC wie angekündigt nicht an. In der Offensive pressten Schibany, Ambichl, Felber und Marcel Pemmer, der im ersten Pflichtspiel gleich sein Startelfdebüt feierte, immer wieder früh an, hinten ließ die Dreierkette, die sich bei Bedarf zur Fünferkette verwandelte, wenige Torchancen zu. „Da waren sehr viele positive Aspekte dabei“, resümierte Flögel.

Über einen rundum gelungenen Pokalabend durfte sich der KSC abseits des grünen Rasens freuen. 2.050 Zuschauer kamen ins Sepp-Doll-Stadion. Mehr Fans kamen in der ersten Runde der ÖFB-Cups nur bei Donaufeld gegen Rapid Wien (4.500), Ardagger gegen Red Bull Salzburg (2.500) und FavAC gegen Hartberg (2.480). Hinzu kam die Live-Übertragung auf ORF Sport plus. „Wirtschaftlich und für das Image war das eine sehr schöne Veranstaltung. Für einen Regionalliga-Verein ist der Cup ein extrem wichtiger Faktor, deswegen spitzen alle darauf. Wir hätten das gerne noch einmal gehabt“, sagt Stierschneider.