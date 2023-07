Ardagger/Viehdorf: Alles bereit für den Cup-Schlager

„Die Vorfreude ist natürlich riesengroß – für alle Spieler, für alle Beteiligten“, bringt es Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber auf den Punkt. Die SG Ardagger/Viehdorf empfängt am kommenden Sonntag, 11 Uhr, den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg, um die erste Runde des ÖFB-Cups zu bestreiten. „Das ist natürlich ein absolutes Glückslos für den Verein“, ergänzt SG-Trainer Michael Unterberger. „Wenn das Wetter passt, wird es ein richtig schönes Fußballfest – für die ganze Region, fürs Mostviertel.“

Die Tickets waren dabei bereits am Dienstag vergangener Woche, als Mitglieder, Saisonkartenbesitzer und Club-20-Mitglieder am Sportplatz in Ardagger Karten erwerben konnten, ausverkauft. „Der Andrang war riesig“, schildert Peter Zeitl-hofer vom eigens gegründeten Cup-Komitee. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Karten vergriffen – 2.500 Karten gab es insgesamt, 300 davon waren für die Salzburger Auswärtsfans reserviert – diese waren bereits am Montagabend vergangener Woche ausverkauft, wie Zeitlhofer erzählt. „Wir hätten gefühlt noch 1.000 Karten verkaufen können“, sagt Zeitlhofer. Schnell kursierte das Gerücht, dass die SG Ardagger/Viehdorf bei der Behörde um eine Erweiterung auf 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ansuchen würde. Dem erteilte Zeitlhofer eine Absage: „Das probieren wir nicht, weil es von der Umsetzung her nicht möglich ist – vorwiegend aus Sicherheitsgründen.“

Motivation „bis in die Haarspitzen“

Sportlich will sich die SG Ardagger/Viehdorf so teuer verkaufen wie möglich. „Dass das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe wird, ist jedem klar. Aber die Motivation bis in die Haarspitzen ist bei jedem gegeben“, sagt Unterberger. Nach dem Training am Montag und dem Test gegen Dietach am Dienstag (nach Redaktionsschluss) trainiert die SG noch am Donnerstag und Samstagvormittag – und zwar in gewohnter Manier. „Wir werden uns genauso gut auf sie einstellen wie auf jeden anderen Gegner“, sagt Unterberger.