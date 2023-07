Topkicker, 2500 Fans, 6 Tore: Salzburg sorgt für Spektakel in Ardagger

SG Ardagger/Viehdorf - Red Bull Salzburg 0:6. Kaiserwetter, 2.500 Fans und der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg zu Gast: Es war alles angerichtet für ein Spektakel in der ersten Runde des ÖFB-Cups in Ardagger.

Die Salzburger traten mit der für Trainer Matthias Jaissle besten Elf an - und ließen erwartungsgemäß nichts anbrennen. Amar Dedic versuchte es beispielsweise früh mit einem Freistoß in den Sechzehner, den die SG Ardagger/Viehdorf noch klären konnte. Nach zehn Minuten war es dann Karim Konate, der infolge eines Eckballs den Serienmeister in Führung schoss - 0:1.

Obwohl Salzburg die Partie klar kontrollierte, präsentierte sich Ardagger/Viehdorf stark, bewies, warum man mit der besten Defensive der 1. Landesliga Meister wurde, machte den Bullen immer wieder das Leben schwer - und setzte vor allem in der ersten halben Stunde - nach vorne einige Nadelstiche. Insbesonder versuchten die Mannen von Trainer Michael Unterberger, den schnellen Alexander Weinstabl in Szene zu setzen. Und es wurde einige Male laut auf den Rängen, als Weinstabl in Richtung Salzburg-Keeper Alexander Schlager zog, jeweils fand er aber in Andreas Ulmer oder Oumar Solet Bomawoko seinen Meister.

Nach gut 20 Minuten gab's dann die erste Trinkpause. Danach wurde die Partie etwas ruhiger, Salzburg schnürte Ardagger/Viehdorf ein, wurde aber nicht zwingend genug. Bis die Salzburger vor der Pause nochmal den Turbo zündeten. Schneller Angriff über die linke Seite und Konate schießt die Bullen mit seinem zweiten Treffer 2:0 in Führung. Und in der letzten Minute der ersten Halbzeit stellt Dedic auf 3:0 für die Gäste.

Salzburg wurde noch stärker

Auch im zweiten Durchgang schlug sich Ardagger/Viehdorf wacker, sukzessive musste die Unterberger-Elf aber dem hohen Tempo Tribut zollen, schaffte kaum noch Entlastungsangriffe, während die Salzburger weiter stark kombinierten, oft über die Seiten oder mit Chip-Bällen hinter die SG-Abwehr.

Der auffällig spielende Däne Maurits Kjaergaard durfte in Hälfte zwei dann als Erster ran, traf in Minut 52 nach einem Pass in den Rückraum zum 4:0. Kurz darauf dann eine gute Möglichkeit von Ardagger/Viehdorf, als Weinstabl auf der linken Seite aus spitzem Winkel abzieht, aber nur das Außennetz trifft.

Wenige Minuten später vollendete dann der kurz zuvor eingewechselte U21-Nationalteamspieler Dijon Kameri nach einem Doppelpass zum 5:0 für Salzburg und in der Schlussphase konnte Ardagger/Viehdorfs Franz Kaltenbrunner eine scharfe Hereingabe von Sekou Koita nur noch ins eigene Tor abwehren - 0:6-Endstand.

SG-Coach Michael Unterberger: „Ein absolutes Fußballfest“

Trotz der klaren Niederlage hatte Ardagger/Viehdorfs Trainer Michael Unterberger viel Grund zur Freude: „Es war ein absolutes Fußballfest, es war Werbung für den Fußball, auch für die Kinder, die zum Fußball gehen. Ein großes Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Das wissen wir als Team zu schätzen, was sie auf die Beine stellen. Sportlich gesehen war uns bewusst, dass es eine extrem schwierige Aufgabe wird. Wir hätten gerne ine bisschen länger die Null gehabt. Dann war es natürlich mehr als schwer mit dieser spielerischen Qualität, mit dieser Passqualität mitzuhalten. Aber wir konnten uns immer wieder befreien. In Summe verliert man kein Spiel gerne, aber wir haben uns gut aus der Affäre gezogen. Jetzt kann Salzburg den Cup gewinnen, nachdem sie uns ausgeschaltet haben (lacht).“

Lobende Worte hatte auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der bald zum FC Bayern München wechselt: „Es war richtig cool, ein richtiges Volksfest, bei dem man gemerkt hat, dass sich alle freuen, dass wir da sind. Für den österreichischen Fußball ist es ganz, ganz wichtig, dass es solche Fußballfeste gibt. Hub ab davor, wie alles organisert war. Es (Ardagger; Anm.) ist ein ganz ein kleiner Ort, sie spielen fast nur mit einheimischen Spielern. Aber sie machen's richtig gut: Der Aufstieg in die Regionalliga ist sicher ein Verdienst der harten Arbeit. Und auch heute haben sie es gut gemacht, waren aggressiv. Natürlich war der Klassenunterschied zu sehen, aber sie hatten sich einen Plan zurechtgelegt, wie sie sich gut verkaufen.“

SG-Kapitän Richard Aigner im Interview

Im Gespräch mit der NÖN lässt Ardagger/Viehdorfs Kapitän Richard Aigner das Spiel Revue passieren - und blickt auch in Richtung Regionalliga-Auftakt am kommenden Freitag.

Ardagger/Viehdorfs Stürmer Alexander Weinstabl zog ein positives Resümee, auch wenn er freilich gerne getroffen hätte: „Die zwei Innenverteidiger: Da ist halt schon ein Unterschied zwischen unseren Klassen - das ist Champions-League-Niveau. Ich habe mich trotzdem sehr gut gefühlt. Wir haben die ersten 20 Minuten, glaube ich, richtig gut gespielt. Dann ist uns ab und zu die Puste ausgegangen. Es war einfach eine Megaatmosphäre. Es wäre schön, wenn das bei jedem Spiel so wäre - das ist eine unglaubliche Motivation. Nur wäre es natürlich schön gewesen, wenn der Schuss am Schluss (vor seiner Auswechslung; Anm.) reingegangen wäre.“

Mehr als zufrieden war auch Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber: „Es war ein Riesensportfest mit einer sehr engagierten Leistung von unserer Mannschaft - mehr kann man nicht erwarten. Das Wichtigste ist, dass nichts passiert ist - weil das tägliche Brot verdienen wir uns am Freitag (beim Regionalliga-Auftakt gegen Traiskirchen; Anm.). Es war für jeden Spieler ein super Erlebnis.“

Statistik

SG ARDAGGER/VIEHDORF - FC RED BULL SALZBURG 0:6 (0:3).

Torfolge: 0:1 (10.) Konate, 0:2 (35.) Konate, 0:3 (45.) Dedic, 0:4 (52.) Kjaergaard, 0:5 (65.) Kameri, 0:6 (85.) Kaltenbrunner (Eigentor).

Gelbe Karte: Solet Bomawoko (61., Foul).

SG Ardagger/Viehdorf: Herbst; Kaltenbrunner, Schleindlhuber (73. Elser), Aigner, Thomas Grubhofer; Unterbuchschachner (73. Schmerleib), Killinger (57. Kiehberger), Köstler, Spreitzer; Martin Grubhofer (81. Weniger), Weinstabl (57. Kandutsch).

Red Bull Salzburg: Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer (75. Wallner); Gourna-Douath (HZ. Bidstrup); Forson (63. Kameri), Kjaergaard; Nene (63. Gloukh); Konate (63. Koita), Ratkov.

Ardagger, 2.500 Zuschauer, SR Ristoskov.