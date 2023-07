„Die zweite Hälfte im Cup war wichtig für die Moral“

Es hat durchaus Seltenheitswert, dass in einer Partie drei Elfmeter verhängt werden - noch mehr, wenn alle gegen eine Mannschaft gehen. Auch Horn-Trainer Philipp Riederer musste sich in Leobendorf die Augen reiben: „So ein Spiel habe ich nie gesehen. Zwei waren aber definiert gerechtfertigt, nur der erste etwas kleinlich.“ Faire Worte, zumal es auch nicht direkt an den Strafstößen lag, dass die Waldviertler in der ersten Cup-Runde vom Regionalligisten aus dem Bewerb gekickt wurden.

„Wir waren in der ersten Hälfte zu forsch, Leobendorf hat uns den Ball überlassen und die Umschaltmomente gut genutzt“, sagt Riederer. Aus der Kabine kamen die Waldviertler dann aber wie verwandelt, glichen durch Haris Ismailcebioglu und Marco Hausjell schnell aus und dominierten in weiterer Folge das Geschehen. „Für die Moral war es ganz wichtig, dass wir die zweite Hälfte so gut gespielt haben, da war Tempo drin, Zug zum Tor“, resümiert Riederer. „Wir hätten gewinnen können. Aber das 3:2 wollte uns nicht gelingen.“ Die Weinviertler retteten sich in die Verlängerung, wo Torhüter Matteo Hotop gegen Mohamed Shousha zu spät kam. Dritter Elfmeter. Pranjic verwandelte. Die Entscheidung.

„Schade! Wir hätten den Cup ganz gerne mitgenommen. So eine Doppelbelastung wie in anderen Ländern ist das bei uns ja nicht“, meint Riederer. „Aber so war es jetzt ein guter Gradmesser für den Saisonstart in der Liga.“ Auch Geschäftsführer Andreas Zinkel nahm das Cup-Aus einigermaßen pragmatisch: „Auf den ersten Blick hat ein 2. Liga Verein gegen einen Regionalligisten verloren. Wenn man es so einfältig betrachtet, kann man von einer bitteren Niederlage sprechen. Wenn man jedoch sieht, dass neun Spieler über keine oder ganz wenig Erfahrung in der 2. Liga verfügen, dann relativiert sich das Ganze. Leobendorf ist eine sehr gute Mannschaft, die sehr routinierte Spieler hat. Wir haben einige, der Unerfahrenheit geschuldete, Fehler gemacht, die sehr hart bestraft wurden. Ich war mit der Leistung eigentlich zufrieden, die Mannschaft hat bis zum Schluss alles gegeben.“