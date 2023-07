Als Geburtstagsgeschenk gab's den Aufstieg

Der SV Leobendorf sicherte sich am Samstag in der Verlängerung gegen Zweitliga-Klub Horn das Ticket für die zweite Cuprunde. Innenverteidiger Daniel Fischer hatte dabei doppelt Grund zur Freude: Nicht nur, dass er den Sieg und Aufstieg bejubeln konnte – der Linksfuß feierte auch seinen 26. Geburtstag.

Begonnen hatte die „Cup-Sensation“ schon vor dem Spiel, wie Fischer im Nachgang berichtete: „Der Laschi (Trainer Sascha Laschet, Anm.) hat schon vor der Partie immer wieder gesagt, dass wir gewinnen können und uns vermittelt, dass wir an uns glauben müssen. Also wir sind in das Match gegangen und haben gewusst, dass wir mit einer guten Leistung weiterkommen können.“

Nach einer 2:0-Führung mussten die Heimischen aber doch noch zittern, weil Horn nach der Pause rasch auf 2:2 stellte. „Ja, nach dem 2:0 hätten wir noch 3:0 oder 4:0 führen können, aber nach dem Ausgleich fängst du natürlich an nachzudenken“, schilderte Fischer.

Drei Elfmeter, aber nur zwei zählten

Letztendlich ging es in die Verlängerung, wo Oliver Pranjic mit dem dritten (!) Strafstoß für die Lebendorfer das 3:2 erzielte. Zuvor hatte schon Marco Miesenböck vom Punkt getroffen und Marco Sahanek war weggerutscht. Er bugsierte sich die Kugel ans eigene Standbein, von dort kullerte sie über die Linie; es gab daher indirekten Freistoß für Horn statt Tor für Leobendorf. Dem Ex-Profi war's egal, kurze Zeit nach dem Fauxpas stellte er aus dem Spiel heraus auf 2:0.

UNIQA ÖFB-Cup Drei Elfer und ein Happy End

Das erste Pflichtspiel der Saison gestalteten die Leobendorfer damit positiv, zum Regionalliga-Saisonstart wartet am Freitag mit Donaufeld der nächste harte Brocken. Sportleiter Michael Tackner ist dennoch guter Dinge: „Nach dem Spiel, der Vorbereitung und auch dem Frühjahr, das schon sehr gut war, gehen wir sehr positiv in die Saison. Wir freuen uns auf die Meisterschaft und auf die Auslosung für die zweite Cup-Runde.“

In der Vorsaison gab es gegen die Wiener in zwei Spielen keinen einzigen Sieg: Während man in Floridsdorf mit 0:2 verlor, endete das Spiel im April unter der Burg Kreuzenstein mit 2:2. Mit dem Cup-Sieg und dem nötigen Selbstvertrauen im Rücken kann der SVL aber in Donaufeld bestehen. Die Michorl-Mannen verloren am Sonntag 0:7 gegen Rekordmeister Rapid.