Admira plagt sich über die Verlängerung in Runde zwei

Die Sonntagsmatinee in Klagenfurt war zunächst der Klassiker einer Cup-Partie, bei der die Rollen klar verteilt sind. Die Admira hatte viel Ballbesitz. Der ASK, Aufsteiger in die Regionalliga Mitte, verteidigte kompakt. Den Südstädtern gelang es nicht den Abwehrriegel zu durchbrechen. Das Match plätscherte ohne größere Highlights vor sich hin, ehe Klagenfurt aus dem Nichts zuschlug. Die Gäste waren bei einem Corner von rechts nicht geordnet. Anej Kmetic stieg an der ersten Stange am höchsten und versenkte das Leder mit der Stirn im langen Eck (29.).

Die Admira geschockt? Vielleicht, aber nicht lange. Bei einem Einwurf auf der linken Seite machten die Niederösterreicher das Spiel schnell. Reinhard Young ließ perfekt in den Laufweg von Jan Murgas prallen und der Slowake zog von halblinks in die Mitte. ASK-Keeper Nico Grubor war gegen seinen Abschluss ins lange untere Eck machtlos (33.).

Admira im Glück

Danach musste der Klagenfurter Schlussmann bei einer Doppelchance die Fäuste sprechen lassen (39.). Die größte Chance auf die Pausenführung hatten allerdings die Hausherren. Val Zaletel Cernos setzte sich über links durch, schlug den Wechselpass. Matic Ahacic setzte sich im Admira-Sechzehner kurz nieder, durfte danach dennoch den Stanglpass schlagen und Kmetic vollbrachte das Kunststück die Kugel aus einem Meter über das Tor zu knallen (44.).

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst ebenfalls die Kärntner die besseren Szenen. Nach einem Aufbaufehler von Raphael Galle wurde Kmetic freigespielt. Er scheiterte im Eins-gegen-Eins (49.). Bei einem weiten Ball ging ein Ausflug von Admira-Tormann Christoph Haas beinahe daneben. Zuerst spitzelte er Kmetic den Ball weg. Der Abpraller landete bei Ahacic, dessen Weitschussversuch Haas gerade noch mit dem Bein blocken konnte (57.).

ASK wieder voran

Insofern war es gar nicht unverdient, dass der ASK in Minute 67 neuerlich in Führung ging. Nach einem Einwurf auf der linken Angriffsseite konnte die Admira nicht entscheidend stören. Der Pass in den Rückraum war die ideale Vorlage für Melvin Osmic, der das Spielgerät aus rund 25 Metern im langen unteren Eck platzierte.

In den zwanzig Minuten danach passierte relativ wenig, überwogen Mätzchen und Härte. Es schien so, als ob die Admira nicht mehr entscheidend zusetzen könnte. Doch plötzlich: Reinhard Young hechtete nach einem Doppelpass den Ball knapp am langen Eck vorbei (85.). Ein Weckruf für die Admira. Neuerlich war es dann ein Einwurf, der den Ausgleich einleitete. Die Kugel flutschte an mehreren Spielern vorbei, ehe Lukas Malicsek aus kurzer Distanz eindrückte (86.).

Haas und Tranziska als Helden

Die nächsten Minuten bestimmte die Admira das Geschehen. Ein absoluter Hunderter, schaute aber nicht mehr heraus. Jakob Tranziskas Tor zählte wegen eines Handspiels nicht (94.). Am Ende durfte sich die Admira bei Keeper Haas bedanken, dass nicht nach der regulären Spielzeit Schluss war. Ein weiter Abschlag von Rechtsverteidiger Marko Mrsic wurde die ideale Vorlage für Mersei Dieu Nsandi. Haas parierte im Eins-gegen-Eins mit dem Fuß. Nach exakt 100 Minuten pfiff Schiedsrichter Dominic Schilcher ab - Verlängerung.

In der Zugabe geigte die Admira auf. Tranziska zwang Klagenfurt-Keeper Grubor zu einer Flugeinlage (94.). Ein Freistoß von der rechten Seiten streifte noch das Lattenkreuz (97.). In Minuten 104 jubelten die Gäste schlussendlich. Die Entstehung war allerdings strittig. Tranziska wurde im Strafraum von seinem Gegenspieler abgeräumt, der Ball war auch dabei. Schiri Schilcher signalisierte weiterspielen, änderte prompt seine Meinung und zeigte auf den Punkt. Tranziska trat selbst an und schickte Grubor ins falsche Eck - 3:2 Admira.

Für die endgültige Entscheidung sorgte nach Seitenwechsel Youngster David Puczka. Die Nummer 31 trat zu einem Freistoß, beinahe an der Seitenauslinie, an. Der 18-Jährige überraschte Goalie Grubor mit einem präzisen hohen Abschluss ins kurze Eck und sorgte mit dem schönsten Treffer des Tages für ein gehöriges Durchatmen bei der Admira, so wie den Einzug in die zweite Runde des ÖFB Cups.

Statistik zum Spiel

ASK KLAGENFURT - FC ADMIRA 2:4 n.v. (2:2/1:1).

Tore: 1:0 (29.) Kmetic, 1:1 (33.) Murgas, 2:1 (67.) Osmic, 2:2 (86.) Malicsek, 2:3 (104., Elfmeter) Tranziska, 2:4 (111.) Puczka.

Klagenfurt: N. Grubor; Mrsic, M. Grubor, Ristoskov, K. Romaniuk (105., Pejic); Micic (113., Frauwallner); Ahacic (90., Sinanovic), B. Romaniuk (69., Dieu Nsandi), Osmic (96., Dierke), Zaletel Cernos; Kmetic (69., Lampic).

Admira: Haas; Malicsek, Keckeisen, Puchegger (108., Feiner), Ebner (49., Zwierschitz); Vorsager, Galle (113., Koreimann), Murgas (69., Stvanovic); Schmidt (69., Tranziska), Young, Davies (69., Puczka).

Sportzentrum Fischl, 500.- SR.: Schilcher.