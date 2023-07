Admira will Aufgabe Klagenfurt seriös angehen

ASK Klagenfurt - Admira, Sonntag, 10.30 Uhr. Der Wörthersee im Juli: Einmal abschalten, die Seele baumeln lassen, in den See springen. Wo andere den Urlaub genießen, nimmt die Admira die Arbeit auf. Die Südstädter gastieren bei Regionalliga Mitte-Aufsteiger ASK Klagenfurt. Bei der Sonntagsmatinee sind die Panther klar in der Favoritenrolle. Auf die leichte Schulter nimmt Admira-Coach Thomas Pratl die Begegnung aber keineswegs: „Wir gehen das genauso seriös an, wie jede Partie“, verspricht der 32-jährige Burgenländer, für den es gleichzeitig die Pflichtspiel-Premiere als Admira-Cheftrainer ist.

Fragezeichen hinter Rasner und Wagner

Die Kärtner wurden im Videostudium genau analysiert. „Wir haben die Jungs unter der Woche gut vorbereitet“, verspricht Pratl. Ob er aus dem Vollen schöpfen kann? Fraglich. Martin Rasner bekam gegen Ipswich einen Schlag auf die Wade, ist angeschlagen. Noch etwas schlimmer erwischte es wohl Marco Wagner, den muskuläre Probleme im Oberschenkel plagen: „Vielleicht eine Zerrung oder ein Muskelfaserriss.“ Neuzugang Georg Teigl steht erst seit Dienstag im Mannschaftstraining. Eher unwahrscheinlich, dass es gleich zum Startelf-Debüt kommt.

Anschließen an die Leistung gegen Ipswich

Pratl wird wohl der Startelf des letzten Testspiels gegen Ipswich vertrauen (2:2). Die „Starting Eleven“ überzeugte zumindest gegen die Engländer. „Wir hatten mehr Klarheit in unseren Aktionen. Das Anlaufen und die Standards haben auch gut funktioniert. Es geht gerade in eine richtig gute Richtung“, war Pratl vor allem mit der ersten Hälfte gegen Ipswich zufrieden. Wenn Rasner und Wagner ausfallen, sind Galle, Murgas und Schmidt mögliche Alternativen für die erste Elf gegen Klagenfurt.

Mögliche Aufstellung

ASK Klagenfurt: N. Grubor; M. Grubor, Ristovkov, Gaggl, B. Romaniuk, K. Romaniuk; Otti, Micic, Lazic; Ahacic, Dieu Nsandi.

Admira: Haas; Malicsek, Puchegger, Keckeisen, Ebner; Galle, Murgas, Vorsager; Gashi, Young, Davies.