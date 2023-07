Die Cupfighter aus dem Bezirk Gänserndorf

Das Cupwochenende ging über die Bühne und hatte dabei auch viel Beteiligung aus dem Bezirk Gänserndorf. Die NÖN verschaffte sich einen Überblick:

+ Mathias Gindl

Der Bad Pirawarther spielte mit Neusiedl am See gegen Zweitligist Lafnitz. Am Ende hieß es 4:1 für den Favoriten, Gindl stand über die volle Distanz im Tor der Burgenländer.

+ Konstantin Breuer

Auch der Lasseer war für Neusiedl im Einsatz, der Flügel bekam ebenfalls 90 Minuten.

+ Maximilian Jaindl

Weniger Einsatzzeit, dafür mehr Grund zur Freude, gab es für den Schönkirchen-Reyersdorfer. Der Neo-Leobendorfer kam gegen Zweitligist Horn erst in der 85. Minute aufs Spielfeld und musste mit seinem neuen Klub in die Verlängerung. Dort traf Oliver Pranjic per Elfer und brachte den SVL so weiter.

Maximilian Jaindl jubelte mit Leobendorf. Foto: Robert Simperler

+ Marcel Tanzmayr

Der Gänserndorf-Süder musste mit der Vienna gegen Voitsberg Überstunden schieben. Erst der eingewechselte Christoph Monschein machte in Minute 118 das 2:1. Tanzmayr spielte die 120 Minuten durch.