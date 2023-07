Uniqa ÖFB Cup Die „Stripfinger“ als Zugpferde

Wie so oft einer der stärksten Stripfinger: Ex-Deutschland-Legionär Christian Gartner (re.). Foto: Daniel Fenz

E inige Spieler, die schon im Vorjahr maßgeblich am Meistertitel in der Ostliga beteiligt waren, gingen den Weg in die 2. Liga mit. Beim ersten Pflichtspiel im ÖFB-Cup waren sie entscheidend.

Kilian Kretschmer, Simon Furtlehner, Stefan Rakowitz, Kürsat Güclü, Christian Gartner und Darijo Pecirep waren schon in der Meistersaison Zugpferde im Stripfinger Team. Sie blieben nach dem Aufstieg an Bord, sollen den Stamm einer neu formierten Mannschaft bilden und nach der Kooperation mit der Austria die Jungveilchen füh-ren. Am Samstag, im ersten Pflichtspiel der Saison, klappte das schon ganz ordentlich. Die Marchfelder mussten in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei Ostliga-Aufsteiger Oberwart einen ersten Härtetest bestehen und taten das – auch weil eben genau Güclü, Gartner und Pecirep eine starke Achse im Zen-trum bildeten. Güclü und Gartner wurden von Neo-Trainer Christian Wegleitner, genau wie von Vorgänger Goran Djuricin, in der Zentrale aufgeboten. Sie bestimmten das Tempo des Stripfinger Spiels, schalteten und walteten und glänzten auch als Torvorbereiter. Kapitän Güclü bediente Pecirep vor dem 1:0, der Goalgetter stellte mit der Führung die Weichen auf Sieg. Wegleitner hob das Trio hervor: „Sie waren jetzt nicht herausragend, aber schon überdurchschnittlich gut.“ Während er noch ein paar Dinge adaptieren möchte und vor allem gegen den Ball Aufholbedarf sieht, war er mit dem eigenen Ballbesitz zufrieden: „Mit Ball war die zweite Halbzeit auf alle Fälle sehr gut.“ Schlussendlich unterstrich er: „Es war ein Cup-Match und da geht es um den Aufstieg. Der ist uns gelungen, wir sind eine Runde weiter.“ Güclü fasste nach dem Schlusspfiff zusammen: „Wir haben dann wirklich viele gute Konterchancen gehabt, hätten auch 4:1 oder 5:1 gewinnen können. Am Ende haben wir es geschafft, den Deckel draufzutun.“ Ein Wunschlos für die zweite Runde hat er nicht: „Puh, ich lasse mich überraschen.“