Gschweidl beendet SKN-Zittern

Die Pflichtspielpremiere für den neuformierten SKN ging gut aus. Der Wiener Vizemeister der Regionalliga Ost war ein solider, aber kein übermächtiger Gegner. St. Pölten dominierte die Partie am Favoritner Raxplatz von Beginn an.

St. Pöltner verpassen frühe Führung

Und die Wölfe hätten sich vermutlich leichter getan, wäre es nach sechs Minuten 1:0 gestanden. Da kratzte nämlich nach Ritzmaier-Ecke Elektra-Goalie Ertan Uzun einen Kopfball von David Riegler aus der Ecke. Im Nachsetzen traf allerdings Dario Tadic zur vermeintlichen Führung. Das Schiedsrichterteam rund um Jakob Semler wollte aber eine Abseitsstelltung erkannt haben. „Eine glatte Fehlentscheidung“, befand SKN-Trainer Stephan Helm.

Dombaxi und Nitta hatten 1:0 am Fuß

St. Pölten kontrollierte anschließend das Geschehen, spielte aber um den Tick zu langsam, um die bemühten Wiener defensiv öfter vor Probleme zu stellen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit lag aber doch noch zweimal der SKN-Führungstreffer in der Luft. Gerhard Dombaxi setzte die Kugel aus kurzer Distanz drüber (39.) und Rio Nitta scheiterte von Tadic ideal freigespielt am herausgeeilten Uzun (42.).

Das St. Pöltner Trainerduo Stephan Helm und Emanuel Pogatetz reagierte zur Pause mit einem Doppeltausch. Bernd Gschweidl und Neuzugang Marc Stendera sollten es richten. Und beide sollten nicht enttäuschen.

SKN bei Lattenkopfball im Glück

Der Ex-Frankfurt-Profi Stendera riss die Partie sofort an sich. Er forderte Bälle und war Taktgeber. Und doch hatte der SKN eine Schrecksekunde zu überstehen. Nach einem Eckball kam der baumlange Elektra-Innenverteidiger Matej Milicevic zum Kopfball und traf die Latte.

Himmel wurde dunkler, Flutlicht aber nicht heller

Nach gut einer Stunde war die Sonne über Favoriten untergegangen. Das Flutlicht leuchtete zwar, entfaltete aber nicht annähernd sein Potenzial. Von Minute zu Minute wurde es finsterer auf dem Platz. Eine Verlängerung hätte Schiedsrichter Semler sicher nicht mehr verantworten können.

Gschweidl bricht den Bann

Doch einer behielt den Druchblick: Bernd Gschweidl verwertete in der 76. Minute eine Flanke von Tadic zur 1:0-Führung. Ein missglückter Abschlag von Uzun brachte den Ex-Hartberger vorher in die Show und Tadic erwischte die Elektra-Abwehr in der Folge für einmal ungeordnet.

Milicevic köpfelt zweimal an die Latte

Beinahe wären die Favoritner aber noch einmal zurückgekommen. Wieder schaffte es die ansonsten durchaus sattelfeste SKN-Defensive nach einer Standardsituation nicht, Vertediger Milicevic zu kontrollieren. Und der? Köpfelte wieder an die Latte (78.).

Gschweidl macht den Deckel drauf

Zwei Minuten später machte aber erneut Gschweidl den Deckel drauf. Er lief nach einem weiten Abschlag von SKN-Keeper Franz Stolz allen davon, umkurvte noch Uzun und schob zum 2:0 ein. In der 85. Minute gelang Dombaxi nach Vorarbeit von Marcel Ritzmaier sogar noch das 3:0. Der Sieg war letztlich verdient, fiel aber etwas zu hoch aus.

Qualitäts-Kostprobe von Stendera

Was auffiel? St. Pölten zeigte über weite Strecken Qualität. Von den Neuzugängen überzeugten vor allem Sechser Andree Neumayer und nach der Pause Marc Stendera. Marcel Ritzmaier hatte ebenso wie Dario Tadic seine lichten Momente, beide aber auch so manchen Leerlauf.

Statistik

TWL Elektra - SKN St. Pölten 0:3 (0:0).

Torfolge: 0:1 (76.) Gschweidl, 0:2 (80.) Gschweidl, 0:3 (85.) Dombaxi.

Gelbe Karten: Monzialo (62., Unsportlichkeit), Riegler (78., Unsportlichkeit).

Elektra: Uzun; Lukas Grgic, Milicevic, Ochrana (44. Maros), Dario Grgic; Sipka, Salomon, Aminpur, Gökcek (88. Francesevic); Gager (72. Krammer); Cekaj (72. Yilmaz).

St. Pölten: Stolz; Riegler, Ramsebner, Carlson; Keiblinger (60. Monzialo), Messerer (46. Stendera), Neumayer (83. Wisak), Dombaxi; Ritzmaier; Nitta (46. Gschweidl), Tadic (77. Barlov).

Rax-Platz, 700 Zuschauer, SR Semler.

Stimme SKN-Trainer Stephan Helm

Stimme Elektra-Trainer Herbert Gager