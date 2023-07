Peter Pacult kommt ins Aulandstadion

Losfee und Ex-Nationalspieler Stefan Maierhofer zog am Sonntagabend zwei harte Brocken für die Gänserndorfer Bezirksvereine aus den Töpfen.

Regionalligist FC Marchfeld trifft in der zweiten Cup-Runde, die von 26. bis 28. September über die Bühne gehen wird, auf Bundesligist Austria Klagenfurt, wo Peter Pacult coacht. Der 63-jährige Wiener sitzt seit Jänner 2021 bei den Kärntner auf der Trainerbank.

In Mannsdorf ist man glücklich, wie Abwehrspieler Markus Nowotny auf NÖN-Nachfrage bestätigte: „Ja, ich bin zufrieden und finde, das ist ein schönes Los. Ich mal so – im Cup gibt es immer eine minimal Chance, da ist immer alles möglich. Wir freuen uns drauf.“ Kollege Francis Bolland meinte: „Austria Klagenfurt ist halt nicht Sturm Graz oder Salzburg, aber ein Bundesligist, gegen den wir auf jeden Fall zu 110 Prozent gefordert sein werden.“ Der Defensivmann will sich aber nicht vorzeitig geschlagen geben: „Es ist nur ein Spiel und der Cup hat seine eigenen Regeln. Das hat man letztes Jahr beim Wiener Sport-Club gesehen.“

Der SV Stripfing fährt nach Graz

Zweitligist Stripfing hat ein ligainternes Duell mit dem GAK vor der Brust und muss auswärts ran. Nach dem Auswärtssieg gegen Oberwart wartet jetzt in Graz ein größeres Kaliber. „Ein geiler Gegner, ich bin zufrieden damit“, freute sich Torhüter Kilian Kretschmer. „Ich denke, dass wir die Hürde GAK auch schaffen können, wir haben jetzt gegen die Admira schon gezeigt, dass wir auf jeden Fall mehr als mithalten können.“

Trainer Christian Wegleitner ist vor allem glücklich darüber, dass man in der Merkur Arena spielt. „In so einem Stadion zu spielen, ich glaube, darüber freut sich einfach jeder Fußballer.“ Die Grazer schrammten im Vorjahr knapp am Aufstieg vorbei, dennoch will sich der Übungsleiter nicht verstecken: „In dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Die Aufstiegschancen würde ich im Cup mit 50:50 beziffern. Sie sind sicher Favorit, aber wir freuen uns auf diese riesen Herausforderung.“