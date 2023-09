St. Pölten quält sich zum Aufstieg

Dornbirn - St. Pölten 2:3 nach Verlängerung. Der SKN hatte in der 2. Cup-Runde die Möglichkeit, sich den Frust der beiden letzten Meisterschaftsspiele aus den Kleidern zu schütteln. Das Trainerduo Helm/Pogatetz versuchte das mit deutlich veränderte Startaufstellung anzustoßen. Thomas Turner, Sebastian Bauer, Benedict Scharner und Kevin Monzialo durften ran. Und sie sahen sich nach zehn Minuten fast einem Rückstand hinterherlaufend.

Früher Dornbirner Stangenschuss

Ein Dornbirner Weitschuss klatschte an die linke Stange. Das sollte aber in der ersten Halbzeit der einzige Schockmoment für die St. Pöltner bleiben. Die Wölfe waren ansonsten klar tonangebend, bemühten sich um schnelle Ballzirkulation. Einzig, wenn es Richtung Dornbirner Sechzehner ging, war es mit der St. Pöltner Spielfreude vorbei.

St. Pöltner Spielkontrolle aber keine Chancen

Der SKN bemühte sich in der ersten Halbzeit erfolglos hinter die tief stehende Vorarlberger Fünferkette zu kommen. Den Tiefenläufen von Monzialo, Nitta & Co fehlte das richtige Timing, den Pässen jegliche Präzision. Die magere Offensivausbeute der Wölfe bis zur Pause: Ein halbwegs gefährlich angetragener Freistoß von Scharner und eine Halbchance von Monzialo nach Scharner-Pass in den Strafraum.

Dornbirn nutzt die zweite Chance

St. Pölten wechselte zur Pause doppelt: Bernd Gschweidl – zuletzt Doppeltorschütze gegen die Admira – ersetzte den bis dahin komplett abgemeldeten Dario Tadic. Yannick Scheidegger kam für Christoph Messerer. Wie im ersten Durchgang hatten aber die Hausherren die erste Chance – und was für eine! Sebastian Santin setzte den Ball in der 47. Minute vom Fünfer unbedrängt über den Kasten.

Doch der Dornbirner sollte seinen Fauxpas zehn Minuten später wettmachen. Auf der rechten Flanke freigespielt, hatte er das Auge für den besser postierten Souza, der den Santin-Querpass im Rutschen über die Linie bugsierte.

Das Kuriose: Bis dahin war fast nur St. Pölten am Drücker. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass lediglich die Dornbirner offensiv gefährlich wurden. Die Führung war demnach nicht einmal unverdient.

Schütz & Co brachten den Umschwung

Helm/Pogatetz reagierten mit einem Dreifachwechsel. Daniel Schütz, Din Barlov und Thomas Salamon sollten es richten. Und das taten sie prompt. Einmal mehr war es Benedict Scharner, der für einen der raren Offensiv-Lichtblicke sorgte. Der SKN-Youngster setzte Salamon auf dem linken Flügel ideal in Szene. Und der St. Pöltner Routinier – der in dieser Saison bislang gar keine Rolle spielte – brachte das Leder mit dem ersten Kontakt perfekt ins Zentrum, wo Barlov ein dankbarer Abnehmer war.

Das Tor schien vor allem einen mentalen Knoten in den Reihen der St. Pöltner zu lösen. Die Wölfe wirkte bis dahin blockiert, doch plötzlich lief die Kugel wie am Schnürchen, trauten sich die St. Pöltner zudem Dribblings zu. Bestes Beispiel: Eine Traumaktion, die zum 2:1 führte. Barlov und Schütz nahmen die Dornbirner mit mutigem Direktspiel auseinander, Letzterer packte noch einen Vorarlberger Verteidiger ein und hob den Ball genau auf den Kopf von Scharner, der aus kurzer Distanz einnickte.

Weil aber Bernd Gschweidl in der 86. Minute die Chance auf die endgültige Entscheidung ausließ, blieb es bis zur Schlussminute spannend.

Souza schießt Dornbirn in die Verlängerung

Da hatten die St. Pöltner den besseren Start. David Riegler öffnete mit einem schönen Wechselpass das Spiel, auf der linken Seite kam Schütz an die Kugel und stellte einmal mehr sein ganz feines Füßchen unter Beweis. Seine Flanke auf die zweite Stange köpfelte Monzialo unbedrängt zum 3:2 in die Maschen.

Und die Dornbirner bekamen tatsächlich noch eine Chance. Weil St. Pölten im Pressing viel zu inkonsequent agierte, Scheidegger es auch noch verpasste, den Konter per Foul zu unterbinden, war plötzlich Souza auf und davon und traf satt ins lange Eck – Ausgleich und Verlängerung.

Schütz mit feinem Füßchen, Monzialo mit coolem Köpfchen

Erst in der absoluten Schlussphase der Verlängerung bekam Dornbirn noch einmal so etwas wie eine zweite Luft. Ein abgefälschter Fernschuss in der 120. Minute verfehlte knapp sein Ziel. Danach hatten es die St. Pöltner überstanden.

Auffällig: Jene Spieler, die bislang in dieser Saison untergeordnete bzw. gar keine Rollen spielten, machten den Unterschied, wirkten unbelastet, brachten Frische und endlich so etwas wie Spielwitz. Vor allem Daniel Schütz brachte endlich Kreativität ins SKN-Offensivspiel.

St. Pölten stieg gegen solide aber biedere Dornbirner mit Hängen und Würgen in die 3. Cup-Runde auf. Die Partie legte so gut wie alle SKN-Schwierigkeiten in dieser Saison offen. Das geduldige St. Pöltner Positionsspiel produziert kaum offensive Gefahrenmomente und verhindert nicht, dass die Gegner zu zwei, drei Top-Chancen kommt. Nützen sie die – so wie zuletzt Vienna, Admira und Dornbirn – effizient, ist St. Pölten mehr als nur verwundbar.

Stimme zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Ein richtiger Cup-Abend. Es war schwer, weil Dornbirn erste Halbzeit teilweise mit einer Sechserkette hinten drinnen gestanden ist. Dann haben wir nach der Pause auch noch einen Konter zum 0:1 gefressen. Danach waren wir aber richtig gut. Da haben wir unter Beweis gestellt, dass der Spirit in der Mannschaft passt. Wir haben uns nicht hängen gelassen. Nach dem 2:1 hätten wir das dritte Tor nachlegen müssen, dann wäre Ruhe gewesen. Geplant war es natürlich nicht, dass wir hier in die Verlängerung müssen, drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen den GAK. Wir haben aber viel rotiert und der Aufstieg gibt uns ja auch Energie und raubt sie uns nicht. Ein Lob auch an jene Spieler, die bislang nicht so viel zum Zug kamen. Wir haben immer gesagt, dass wir jeden Spieler brauchen werden, um unsere Ziele zu erreichen.“

Statistik

FC MOHREN DORNBIRN – SKN ST. PÖLTEN 2:3 nach Verlängerung (2:2, 0:0).

Torfolge: 1:0 (57.) Souza, 1:1 (65.) Barlov, 1:2 (74.) Scharner, 2:2 (90.) Souza, 2:3 (94.) Monzialo.

Gelbe Karten: Mayr (88., Foul), Marte (103., Foul); Keiblinger (33., Foul).

Dornbirn: Odehnal; Marte, Vazquez, Marceta (73. Nussbaumer), Freitas, Rusch (85. Popovic); Santin (85. Mischitz), Mandl, Sato (73. Bitsche); Souza, Fetahu (73. Mayr).

St. Pölten: Turner; Riegler, Bauer, Carlson; Keiblinger (62. Schütz), Messerer (46. Scheidegger), Scharner (91. Alexiev), Dombaxi (62. Salamon); Nitta (62. Barlov), Tadic (46. Gschweidl), Monzialo.

Stadion Birkenwiese, SR Pfister.