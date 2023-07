Stripfing biegt Oberwart

Oberwart versteckte sich vor heimischen Publikum gegen den Favoriten aus Stripfing nicht, SVS-Goalie Kilian Kretschmer musste schon in Minute acht in höchster Not eingreifen und die Null festhalten. Auch Stripfing klopfte an, aber nur aus der Ferne. Richtig zwingend wurde man vor der Pause nicht. Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel und stimmte auch Trainer Christian Wegleitner zufrieden: „Wir waren in der ersten Halbzeit schon dominanter, aber dass wir uns klarere Chancen herausgespielt hätten, dazu sind wir nicht gekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar besser.“

Zunächst musste Kretschmer aber einen Kopfball – nach einem Freistoß – entschärfen. Auf der Gegenseite spielte Kürsat Güclü Stürmer Darijo Pecirep an, der sich super aufdrehte und einige Meter zurücklegte. Der Abschluss ins lange Eck passte genau – 1:0. Damit war Stripfing auch selbstbewusster und weit besser in der Partie, die Vorentscheidung gab es dann aber erst in den Schlussminuten. „Die Schlussphase war dann ein bisschen turbulent“, schmunzelte Wegleitner. In vier Minuten gab es nämlich gleich drei Tore, die beiden auf der Stripfinger Seite fielen durch Joker.

Zwei Joker stachen

Den Anfang machte Lukas Haubenwallner, der in Minute 88 auf 2:0 stellte. Daniel Markl und Haubenwallner liefen alleine auf das Oberwarter Tor zu, Ersterer bediente Zweiteren, der nur noch einschieben musste.

Die Burgenländer gaben sich aber nicht geschlagen, Ex-Red Bull Salzburg-Spieler Patrick Farkas traf nach einem Corner aus dem Rückraum genau in den Knick. Spannung sollte allerdings wenig aufkommen, denn praktisch im Gegenzug machte der ebenfalls von der Bank gekommene Joshua Janos Gregor Steiger vor Oberwart-Keeper Marton Horvath alles klar. „Zufrieden sind wir, weil im Cup geht es nur um den Aufstieg und der ist uns gelungen“, resümierte Wegleitner nach dem Spiel.

Oberwart-Coach Klaus Guger analysierte: Klaus Guger: „Wir haben es vor der Pause sehr offengehalten und hätten auch in Führung gehen können. Da war es von unserer Seite eine sehr, sehr gute Leistung. Nach Seitenwechsel fanden sie besser rein und man merkte den Ligen-Unterschied dann doch. Dennoch war unser Auftritt in Ordnung, aber klar ist auch, dass gegen so einen Gegner sehr vieles passen muss."