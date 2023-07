Temper-Doppelpack reichte nicht für Kremser Sensation

Der Neo-Coach der Kremser, Thomas Flögel, versprach im Vorfeld der ÖFB-Cup-Partie einen „Fight bis zum Schluss“. Diesem Versprechen konnten er und seine Jungs auch gerecht werden. Gegen den Zweitligisten aus Amstetten mussten sich die Schwarz-Weißen nach einem offenen Schlagabtausch knapp mit 3:2 geschlagen geben.

Hausherren starteten besser

Jedoch waren es die Kremser, die den besseren Start in die Partie erwischten. Nach wenigen Augenblicken kam Jannick Schibany nach einem abgefälschtem Lochpass komplett frei im Strafraum an den Ball. Den sonst so sicheren Torjäger verließen in diesem Moment die Nerven und sein Abschluss war nicht platziert genug. Amstetten-Keeper Elias Scherf konnte sich mit einer Fußabwehr auszeichnen. Nach gut einer Viertelstunde sorgte Schibany erneut für Gefahr. Diesmal agierte er als Vorbereiter und legte den Ball gekonnt im Strafraum auf Sommerneuzugang Marcel Pemmer ab. Sein Abschluss konnte jedoch im letzten Moment geblockt werden und wurde somit nicht gefährlich.

Amstettens Effizienz

Aus einer Halbchance konnten die Gäste nach 25 Minuten in Führung gehen. Nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite landete der Klärungsversuch bei Dominik Weixelbraun. Der Flügelspieler nahm sich den Ball einmal mit und schlenzte das Spielgerät überlegt ins linke untere Eck. Quasi mit dem nächsten Angriff hätte Marcel Monsberger das 2:0 nachlegen können. Nach einem „Stangler“ von Niels Hahn verfehlte sein Abschluss mit der Ferse sein Ziel jedoch knapp. Mit einer der letzten Aktionen im ersten Durchgang konnte der SKU Amstetten seine Führung dann verdoppeln. Nach einem Corner durch Burak Yilmaz wurde der Ball in Richtung zweite Stange verlängert, wo Thomas Mayer lauerte und einschob.

Temper brachte Hoffnung

Vor allem die Einwechslung von Philipp Koglbauer nach gut einer Stunde brachte nochmal frischen Wind in die Kremser Offensive. Sein Freistoß kurz nach seiner Einwechslung wurde im Strafraum verlängert und flog gefährlich in Richtung zweite Stange. Dort lauerten mit Petar Melezovic und Benedikt Martic gleich zwei Kremser. Unglücklicherweise, aus Sicht der Heimischen, entschied sich Melezovic für den Abschluss und nahm Martic, der besser positioniert war, die Gelegenheit. Keine zehn Minuten später war es erneut Koglbauer, der einen Ball von der linken Seite in den Strafraum beförderte. Dort sicherte Schibany das Spielgerät und legte in den Rückraum auf Simon Temper ab. Seinen guten Abschluss parierte Schlussmann Scherf jedoch. Wenige Minuten später sollte es dann besser klappen. Nach einer Einzelaktion auf der linken Seite brachte Michael Ambichl eine Flanke in den Sechzehner. Dort setzte sich Temper im Luftduell durch und köpfte zum 1:2 Anschlusstreffer ein. Beflügelt vom Tor trauten sich die Kremser nun mehr zu und setzten den Zweitligisten immer wieder mit Angriffen über die linke Seite unter Druck. Jedoch wusste sich Amstetten mit Umschaltern zu helfen und konnte in Minute 84 die Führung von zwei Toren wiederherstellen. Nach einem schlampigen Pass von Ambichl schalteten die Gäste blitzschnell und schickten Monsberger, der freie Bahn aufs gegnerische Tor hatte. Uneigennützig legte er vor KSC-Keeper Christoph Riegler auf den mitgelaufenen Sebastian Kapsamer quer der zum 3:1 einschob.

Flögl-Elf gab sich nicht auf

Das 3:1 wurde von den Amstettnern bejubelt, als wäre es der Schlusspfiff gewesen. Jedoch boten die Kremser weiterhin Paroli und hörtich nicht auf zu attackieren. Nachdem eine versuchte Abseitsfalle der Amstettner Hintermannschaft schief ging, war Michael Ambichl plötzlich frei durch. Da der weite Ball auf ihn jedoch lange in der Luft war, konnte der Kremser Mittelfeldmotor noch eingeholt wurden. Den zurücklaufenden Abwehrspieler der Gäste überlupfte er gekonnt und wollte einen Elfmeter schinden. Die Pfeife blieb jedoch stumm. In Minute 88 brachte der KSC einen Angriff besser zu Ende. Nach einem geblockten Schussversuch von Philipp Koglbauer landete der Ball bei Temper der eiskalt blieb und seinen Doppelpack schnürte. Trotz einer mutigen zweiten Hälfte konnte die Niederlage und der damit verbundene Abschied aus dem ÖFB-Cup der Kremser nicht mehr verhindert werden und die Partie endete mit einem 3:2 für die Gäste aus Amstetten.

Stimmen zum Spiel

Thomas Flögl (Trainer KSC): „Wir haben es in der ersten Halbzeit verspielt, da haben wir zu ängstlich gespielt. Im späteren Verlauf sind wir dann besser in die Partie gekommen und wurden mutiger. Wenn wir gleich zu Beginn in Führung gegangen wären, hätten wir eine andere Partie gesehen. So gab es nicht viele Chancen wobei die besseren wir hatten. Trotz der Niederlage waren sehr viele positive Aspekte dabei und jetzt heißt es vorbereiten auf den Liga-Auftakt.“