Traiskirchen bringt Altach an den Rande einer Niederlage

Genau um 19 öffnete der Himmel seine Pforten. Ein kurzer, sommerlicher Schauer durchnässte beide Mannschaften. Eine kalte Dusche gab es in der Anfangsphase aber nur für Bundesligist Altach. Traiskirchen trat mutig auf, attackierte engagiert und hatte in den ersten Minuten ein Chancenplus. Die erste Gelegenheit hatte Isuf Ajradini, der von links in die Mitte zog. Sein Abschluss verpasste das lange Eck knapp. Kurz darauf war es erneut Ajradini, der durchbrach. Im letzten Moment aber von einem Altacher gestoppt wurde, trotzdem gab's einen Eckball, nachdem Michael Tercek aus der zweiten Reihe abzog. Sein Volleyversuch landete am oberen Tornetz.

Schneider belohnt Traiskirchen

Traiskirchen näherte sich an und nach 24 Minuten war es soweit. Marc Helleparth feuerte von der Strafraumgrenze flach auf das rechte Eck. Altach-Keeper Dejan Stojanovic streckte sich und klärte zur Ecke. Robin Linhart spielte den Corner kurz ab. Die Vorarlberger konnten die Hereingabe in der Folge nicht verhindern. Salko Mujanovic machte in der Mitte das Bein lang, streifte die Kugel wohl noch. Entscheidend war aber, dass Niklas Schneider das Spielgerät mit dem Kopf leicht ablenkte. Stojanovic stand am falschen Fuß, konnte den Ball, obwohl recht zentral, nur mehr mit den Fingern streicheln - 1:0, Traiskirchen führte, verdient zu diesem Zeitpunkt.

Erst nach einer halben Stunde erhöhte Altach den Druck. Lukas Jäger prüfte Traiskirchen-Goalie Filip Dmitrovic mit einem Fernschuss erstmals ernsthaft. Die beste Gelegenheit der Gäste ließ Strafraumkobra Atdhe Nuhiu aus. Der Routinier stand im Sechzehner blank, brachte die Kugel aber nicht im Gehäuse unter. Altach schnürte Traiskirchen in der Folge ein. Der FCM hielt dem Druck bis zur Pause somit stand. Die Hausherren warfen sich mit Mann und Maus in die zahlreichen Abschlüsse des Favoriten.

Helleparth hat das 2:0 am Fuß

Altach-Trainer Joachim Standfest stellte in der Pause um, tauschte Innenverteidiger Jan Zwischenbrugger aus und brachte dafür mit Noah Bischof einen Offensivspieler, trotzdem hatte Traiskirchen neuerlich die erste Chance. Marc Helleparth tankte sich auf der linken Seite durch, schoss den Ball dann aber in die Arme von Stojanovic.

Nach 53 Minuten zog Tercek noch einmal aus der Distanz ab. Danach wurde es eine epische Abwehrschlacht. Die einzige absolute Topchance der Altacher bis Minute 70: Nuhiu kam trotz Druck zum Kopfball. Der Versuch ging knapp daneben.

Mitte der zweiten Halbzeit setzte Traiskirchen wieder Nadelstiche (Nadir Ajnovic hatte auch einen guten Abschluss) und Altach platzte langsam der Kragen. Mike Bähre legte im Mittelfeld eine Wrestling-Einlage gegen Schneidr hin. Der Altacher hatte Glück, dass es Schiedsrichter Christian Ciochirca bei Gelb für beide Spieler beließ.

Traiskirchen-Tormann Filip Dmitrovic über die 1:2-Niederlage im Cup.

Das Traiskirchen aus den Möglichkeiten, die durchaus da waren, kein Kapital schlug, rächte sich in Minute 77. Altach kam über links in die gefährliche Zone. Gustavo Santos drehte sich auf engstem Raum um seinen Gegenspieler und Dmitrovic bekam die Fingerspitzen nicht mehr entscheidend hin. Das Leder schlug im langen Eck ein, 1:1. Eine Viertelstunde bis zur Verlängerung. Doch bei Traiskirchen schwanden zusehend die Kräfte. Altach wollte die Entscheidung in der regulären Spielzeit. Bei Gustavos Abschluss (82.) fehlte nicht viel auf das 2:1 der Vorarlberger.

Augenblicke später war es dann aber so weit. Lukas Fadinger hatte noch einmal einen Energieanfall, ließ Traiskirchens Abwehr stehen und der Ball zappelte im Netz. Dmitrovic verhinderte gegen Santos und Noah Bischof noch das 1:3. In einer hektischen Schlussphase fehlte auf beiden Seiten die Struktur. Altach strauchelte, fiel am Ende aber nicht. Traiskirchen verabschiedet sich mit einer kämpferisch und in der ersten Hälfte auh spielerisch starken Leistung aus dem Cup-Bewerb.

Altach-Coach Joachim Standfest über den hart erkämpften Aufstieg in die 2. Runde

Weitere Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Schade. Wir waren in den ersten 25 Minuten sehr gut. Da hätten wir noch ein zweites Tor nachlegen können. Die Senstion wäre heute möglich gewesen."

Statistik zum Spiel

FCM TRAISKIRCHEN - SCR ALTACH 1:2 (1:0).

Tore: 1:0 (24.) Schneider, 1:1 (77.) Gustavo Santos, 1:2 (83.) Fadinger.

Traiskirchen: Dmitrovic; Mihalits (70., Leidinger), Zdichynec, Trost, Tercek; Schneider, Maierhofer (83., Burger); Mujanovic (83., Prenqi), Linhart (66., Ajanovic), Helleparth; Ajradini (66., Kirchmayer).

Altach: Stojanovic; Reiner, Gugganig, Zwischenbrugger (HZ., Zwischenbrugger); Gebauer, Fadinger, Jäger (62., Gustavo Santos), Bähre, Lukacevic; Jurcec (62., Edokpolor), Nuhiu (86., Aigner).