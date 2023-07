Traiskirchens heroisches Scheitern

Die Sensation war zum Greifen nah. Schon nach Abpfiff ärgerte sich Traiskirchen-Trainer Hans Kleer, dass seine Mannschaft gegen Altach die 1:0-Führung nicht über die Zeit brachte. Nach dem Videostudium schmerzte die 1:2-Niederlage noch einmal mehr. Als Beispiel nennt der Coach die Chance von Marc Helleparth kurz nach der Pause: „Im Spiel hatte ich den Eindruck, dass er eher seitlich abschließen musste. Dabei war er ziemlich zentral. Sehr, sehr bitter, wenn wir das 2:0 machen, geht die Partie anders aus“, glaubt Kleer. Altach wäre an diesem Tag zu biegen gewesen, war kein übermächtiger Gegner: „Eigentlich erschreckend“, trauert Kleer der vergebenen Chance nach.

Altach-Trainer streut Rosen

Positives kann der Übungsleiter aus der Cup-Begegnung trotzdem mitnehmen, etwa die Defensivleistung: „Ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zur Vorbereitung“, aber keine Garantie, dass es in der Meisterschaft so weitergeht. Selten bis nie wird Traiskirchen in der Regionalliga hinten so massiert auftreten wie in der zweiten Hälfte gegen Altach. Oder wie es Gäste-Coach Joachim Standfest ausdrückt: „Traiskirchen hat sich dann am eigenen 18er aufgestellt und mit zehn Mann verteidigt. Das hat es nicht einfach gemacht“, dennoch streut der 34-fache Teamspieler den Traiskirchnern Rosen: „Fast alle haben Akademie-Background, das sind gute Fußballer. Wir haben gewusst, dass sie das nutzen werden, wenn wir ihnen Räume geben. Dass die Top-Mannschaft der Regionalliga nahtlos in der 2. Liga mitspielen könnte, ist bekannt. Das hat Traiskirchen am Freitag auch wieder bewiesen.“